อโมริมเตรียมรับมือนักเตะแอฟริกาต้องไปช่วยชาติช่วงศึกกาฬทวีป ชี้ฟอร์มแมนยูอาจมีเป๋บ้าง
รูเบน อโมริม กุนซือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประเมินแล้วว่าการที่นักเตะคนสำคัญของทีมปีศาจแดงบางคนจะต้องไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกา คัพ ออฟ เนชั่นส์ ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2025 – 18 มกราคม 2026 จะทำให้แมนยูมีผลงานที่ไม่ดีนักในช่วงนั้น โดยมีนักเตะที่อยู่ในข่ายที่จะต้องไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ คือ ไบรอัน เอ็มโบโม่ แนวรุกฟอร์มดีชาวแคเมอรูน อาหมัด ดิยัลโล่ ชาวไอวอรีโคสต์ รวมทั้งนูส์แซร์ มาซราอุย กองหลังโมร็อกโก
อโมริมกล่าวว่า เรารู้เรื่องนี้กันดี และก็ได้เห็นนักเตะหลายคนในการฝึกซ้อมที่ทำได้ดี ซึ่งจะสามารถลงเล่นแทนได้ แต่เป็นเรื่องยากมากที่จะขาดนักเตะที่ซ้อมดีและเล่นดีในวันแข่งขัน อย่างไรก็ตามมีความจำเป็นจะต้องเปิดโอกาสให้นักเตะที่มีอยู่ลงเล่นในรูปแบบที่เราอยากให้เขาเล่น ถึงแม้ว่าจะต้องเปลี่ยนนักเตะไปแต่ไอเดียและโมเมนตัมของทีมจะไม่เปลี่ยนอย่างแน่นอน
ทั้งนี้ในช่วงเวลาเดียวกับศึกแอฟริกา คัพ ออฟ เนชั่นส์ แข่งขัน แมนยูมีโปรแกรมจะต้องเจอกับแอสตัน วิลล่า, นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด, วูล์ฟแฮมป์ตัน, ลีดส์ ยูไนเต็ด, เบิร์นลีย์ และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ รวมทั้งมีเอฟเอคัพ รอบสาม อีกแมตช์ด้วย