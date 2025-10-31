ยูเวนตุสตั้งสปัลเล็ตติคุมทีม 8 เดือน มีออปชั่นต่อสัญญาใหม่ถ้าพาทีมลุย ชปล.ได้
ยูเวนตุสได้มีการแต่งตั้งลูเชียโน่ สปัลเล็ตติ เป็นเฮดโค้ชคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
สปัลเล็ตติวัย 66 ปี ที่ว่างงานหลังจากถูกปลดจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติอิตาลี เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ตอบตกลงคุมทีมยูเวนตุส ด้วยการเซ็นสัญญา 8 เดือน ทำให้เขาจะอยู่กับทีมไปจนจบฤดูกาลนี้ และมีออปชั่นจะขยายสัญญาออกไป ถ้าสามารถพาทีมไปลุยยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ในฤดูกาลหน้าได้
ก่อนหน้านี้ยูเวนตุสปลดอิกอร์ ทูดอร์ ออกจากตำแหน่งกุนซือไป หลังจากไม่สามารถพาทีมเก็บชัยชนะได้ 8 นัดติดต่อกัน และให้มัสซิโม่ บรามบิลล่า มารักษาการแทน ซึ่งบรามบิลล่าพาทีมชนะอูดิเนเซ่ 3-1 ในศึกกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยูเวนตุสก็ยังคงอยู่ในอันดับ 7 ของตาราง มี 15 คะแนน จาก 9 นัด ตามหลังนาโปลี ทีมจ่าฝูง 6 คะแนน
สปัลเล็ตติเป็นโค้ชมากประสบการณ์ในเซเรียอา เคยพานาโปลีคว้าแชมป์ลีกสูงสุดมาแล้วในฤดูกาล 2022-2023 และเคยเป็นโค้ชยอดเยี่ยมของเซเรียอา 3 ครั้ง ในปี 2006, 2007, 2023