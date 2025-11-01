ลัมเมนส์ไม่เหลิงถูกแฟนบอลยกไปเทียบชไมเคิล รับต้องพิสูจน์ตัวเองกับแมนยูอีกมาก
เซนเน่อ ลัมเมนส์ ผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ “บีบีซี” หลังจากทำผลงานได้ดี เป็นส่วนสำคัญให้ทีมปีศาจแดงกลับมาชนะ 3 นัดรวด นับตั้งแต่ย้ายมาจากรอยัล อันท์เวิร์ป และได้ลงเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งในช่วงหลัง ว่า ได้รับรู้เรื่องแรงกดดันมากมายในการเล่นให้แมนยูมาก่อน แต่ก็ยินดีที่จะเจอความกดดัน เพราะการได้เล่นให้ทีมใหญ่เป็นเรื่องที่ดีมากๆ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่จะกดดัน ส่วนการที่แฟนบอลร้องเพลงถามว่าเขาเป็นปีเตอร์ ชไมเคิล ตำนานผู้รักษาประตูยุครุ่งเรืองของทีมปลอมตัวมาลงเฝ้าเสาหรือไม่นั้น ไม่เคยได้ยินมาก่อนในสนาม เพราะเมื่อลงเล่นก็จะไม่ค่อยฟังเสียงอะไร แต่มองไปที่เกมเท่านั้น ที่สำคัญเขาไม่ได้เป็นชไมเคิลปลอมตัวมา แต่เป็นลัมเมนส์ที่พยายามจะช่วยทีม
"การได้รับคำชมแบบนั้นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมาก แต่คุณต้องอยู่กับความเป็นจริง ชไมเคิลเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดคนหนึ่ง แต่ผมต้องพิสูจน์อีกมากถ้าจะไปเทียบกับเขา" นายทวารเบลเยียมกล่าว
นายทวารวัย 23 ปี กล่าวอีกว่า ช่วงแรกต้องใช้เวลาปรับตัวพอสมควร แต่รูเบน อโมริม ก็ให้เวลา เกมแรกที่เจอกับซันเดอร์แลนด์ถือว่าทำได้ดีมาก(แมนยูชนะ 2-0) ไม่คิดว่าจะเริ่มต้นได้ดีแบบนั้น พยายามที่จะไม่เล่นบอลเสี่ยงๆ และเชื่อมั่นในคุณภาพของเพื่อนร่วมทีม แต่คนอื่นๆ ก็ต้องไม่สร้างปัญหาให้กับทีมเราด้วย ต้องเข้าไปแย่งบอลกลับมาให้ได้เร็วที่สุด ที่สำคัญแนวรุกของทีมมีคุณภาพสูงมากที่จะสร้างปัญหาให้คู่แข่งได้ ในส่วนของแนวรับอย่างมัทไธจ์ เดอ ลิกต์ หรือแฮร์รี่ แม็กไกวร์ ก็บอกว่า ไม่ได้ต้องการนายทวารที่มหัศจรรย์อะไรมากมาย แต่อยากได้คนที่อยู่ในช่วงเวลาสำคัญที่ทำให้ทุกคนเชื่อมั่นได้ เพราะจะทำให้รู้สึกสบายใจว่า คนที่อยู่ข้างหลังพวกเขาจะสามารถช่วยได้ สิ่งสำคัญของผู้รักษาประตูอย่างหนึ่ง คือ การสื่อสาร เพื่อช่วยเกมรับ บางครั้งก็ภูมิใจที่ตัวเองนิ่งมีสมาธิกับเกม แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องดุหรือตะโกนใส่เพื่อนร่วมทีม ก็ต้องทำเหมือนกัน
“ผมอยากเล่นให้แมนยูไปอีกนานๆ เพราะในวันข้างหน้า อาจจะได้รับการยกย่องเหมือนที่ชไมเคิล, เอ็ดวิน ฟาน เดอ ซาร์ และดาบิด เด เคอา เคยได้รับ มันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆ” ลัมเมนส์กล่าว