ไขข้อข้องใจ ทำไม ลิเวอร์พูล ลงเตะพรีเมียร์ลีกดึก 2 เกมติด

ไขข้อข้องใจ ทำไมลิเวอร์พูลลงเตะพรีเมียร์ลีกดึก 2 เกมติด
ลิเวอร์พูลมีโปรแกรมลงเตะฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ สุดสัปดาห์นี้ ด้วยการลงเล่นในสนามแอนฟิลด์ รับการมาเยือนของแอสตัน วิลล่า เวลา 03.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
มีการตั้งคำถามว่าทำไมทีมหงส์แดงถึงลงเตะ 2 แมตช์หลังสุดในลีก เป็นคู่หัวค่ำของอังกฤษ แมตช์ที่แล้ว แพ้ให้กับเบรนท์ฟอร์ด 2-3 เมื่อช่วงดึกของวันที่ 25 ตุลาคม ซึ่งแข่งขันเวลา 02.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
มีการให้เหตุผลว่า มาจากการที่การพรีเมียร์ลีกจัดวางคู่แข่งขันตามเวลาถ่ายทอดสดไปทั่วโลก ลิเวอร์พูล ในฐานะทีมแชมป์เก่าและมีแฟนบอลมากมาย จึงถูกเลือกให้เตะในเวลา 20.00 น. ของอังกฤษ ซึ่งเป็นช่วงไพรม์ไทม์ของอังกฤษ มีเรตติ้งสูง
นอกจากนั้นยังมาจากกฎของพรีเมียร์ลีกที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องสโมสรที่ลงเล่นในฟุตบอลยุโรปหรือฟุตบอลถ้วยในประเทศ ช่วงกลางสัปดาห์ ซึ่งลิเวอร์พูลเพิ่งลงเล่นเกมคาราบาวคัพ รอบสี่ ไปเมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา ตามกฎจะไม่สามารถลงเตะในช่วงเช้าวันเสาร์ได้ เพื่อให้ผู้เล่นมีเวลาพักฟื้นและเตรียมตัวให้พร้อมมากขึ้น รวมทั้งยังมีปัจจัยเรื่องการถ่ายทอดสดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ช่อง TNT Sports ซึ่งถือสิทธิ์ถ่ายทอดเกมนี้ มักจะใช้ช่วงเที่ยงวันเสาร์เป็นเวลาหลักสำหรับแมตช์สำคัญ แต่เมื่อไม่สามารถจัดการแข่งขันในช่วงนั้นได้เพราะติดกฎเรื่องเวลาพัก ช่องจึงเลือกเลื่อนเกมไปเตะในช่วงค่ำแทน ซึ่งแม้จะไม่ใช่เวลาปกติของวันเสาร์ แต่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีเรตติ้งสูง ทั้งในแง่ของผู้ชมภายในประเทศและต่างประเทศ การเปลี่ยนเวลานี้ยังช่วยให้เรื่องการเดินทางของทั้งสองสโมสรและแฟนบอลที่ต้องเดินทางไปเมืองเบอร์มิงแฮม ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามวิลลล่า ปาร์ก สะดวกขึ้นด้วย
เช่นเดียวกับเกมเจอที่ลิเวอร์พูลกับเบรนท์ฟอร์ด เมื่อสัปดาห์ก่อน ต้องแข่งขันช่วง 20.00 น.ของวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม เพราะทีมหงส์แดงไปเยือนแฟรงก์เฟิร์ต ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ที่ประเทศเยอรมนี มาก่อนหน้านั้น จึงไม่สามารถลงเล่นในช่วงเย็น ตามเวลาอังกฤษได้
จากโปรแกรมแข่งขันของลิเวอร์พูลที่กำหนดไว้แล้ว (ในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ทีมหงส์แดงจะไม่ได้แข่งขันเป็นคู่แรกในวันเสาร์ของพรีเมียร์ลีกเลย