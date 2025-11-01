แรมซี่ย์ยกเลิกสัญญาพูมาส หลังน้องหมาหาย
อารอน แรมซี่ย์ นักเตะทีมชาติเวลส์ ยกเลิกสัญญาพูมาส ทีมในลีกเม็กซิโก หลังจากลงเล่นให้ทีมไปเพียง6 นัด เนื่องจากมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขา และฟื้นฟูร่างกายหลังเข้ารับการผ่าตัด ทำให้ไม่ได้เล่นให้ทีมเลยตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมา
ก่อนหน้านี้ แรมซี่ย์สร้างความฮือฮาให้ลีกเม็กซิโก ด้วยการตกลงย้ายไปร่วมทีม หลังหมดสัญญากับคาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า แรมซี่ย์ตัดสินใจยกเลิกสัญญาครั้งนี้มากจากการที่ “ฮาโล” หมาของเขาหายไป และยังไม่สามารถตามหาตัวได้จนถึงตอนนี้ ซึ่งเขาพยายามตามหาจนไม่ปรายงานตัวฝึกซ้อมกับทีม จนสุดท้ายอดีตแข้งอาร์เซน่อลและยูเวนตุสต้องแยกทางกับพูมาสในที่สุด