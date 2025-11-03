เทรนต์ตื่นเต้นได้กลับไปลงเล่นที่แอนฟิลด์ ยืนยันยิงได้ก็จะไม่ฉลอง
เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ กองหลังรีล มาดริด กล่าวถึงการที่จะกลับไปเล่นที่สนามแอนฟิลด์ ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบลีก ที่จะต้องเจอกับลิเวอร์พูล ในวันที่ 4 พฤศจิกายน ว่า ถ้าแมตช์นี้เขายิงประตูได้ ก็จะไม่ฉลองอย่างแน่นอน การต้องไปอยู่ในห้องแต่งตัวทีมเยือนที่แอนฟิลด์ เป็นสิ่งที่แตกตางจากที่เคยทำ รวมทั้งต้องวอร์มร่างกายก่อนเกมอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยทำ
“ในวันที่ผมตัดสินใจจะย้ายออกไป ก็คิดว่าวันหนึ่งจะมีต้องลงเล่นตรงข้ามกับลิเวอร์พูล ไม่ว่าแฟนบอลหงส์แดงจะต้อนรับเขาแบบไหน ก็ให้เป็นการตัดสินใจของแฟนบอล แต่ตัวผมก็ยังรักสโมสรแห่งนี้ เป็นแฟนบอลขิงลิเวอร์พูล และขอบคุณโอกาสที่ได้ประสบความสำเร็จมาด้วยกัน สิ่งเหล่านั้นจะอยู่กับผมตลอดไป” เทรนต์กล่าว
กองหลังวัย 27 ปี กล่าวอีกว่า ลิเวอร์พูลยังเป็นทีมระดับท็อป และรู้ดีว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะต้องเจอกัน มันคงเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ผสมกันไป เป็นเกมที่ยาก และตื่นเต้นมากๆ ที่จะลงเล่นเกมนี้ ถึงแม้ว่าฟอร์มของลิเวอร์พูลจะไม่ค่อยดีนัก แต่คงไม่ใช่งานง่ายแน่ๆ
เทรนต์ย้ายจากลิเวอร์พูลไปร่วมทีมรีล มาดริด แบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์ที่ผ่านมา หลังจากหมดสัญญากับทีมหงส์แดง