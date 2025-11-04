เซาธ์เกตเผยยังไม่มีแผนกลับไปจับงานโค้ชในเร็วๆ นี้
แกเร็ธ เซาธ์เกต อดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษ ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว “บีบีซี” ว่า ตอนนี้รู้สึกรีแลกซ์มากๆ หลังจากไม่ได้ทำงานมาตั้งแต่ลาตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติอังกฤษ หลังจบศึก “ยูโร 2024” ที่สิงโตคำรามคว้ารองแชมป์ และไม่คิดว่าจะต้องรีบกลับไปทำงานโค้ชแต่อย่างใด
โค้ชคนดังซึ่งปัจจุบันอายุ 55 ปี ตกเป็นข่าวลือกับงานหลากหลาย โดยเฉพาะสโมสรระดับแนวหน้า อาทิ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวเผยว่า ช่วงที่คุมทีมชาติอังกฤษถือเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากๆ ตั้งแต่ตัดสินใจร่วมงานกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษ (เอฟเอ) ครั้งแรก ก็เพราะอยากช่วยยกระดับทีม อยากช่วยพัฒนาแข้งเยาวชน แต่แล้วก็จับพลัดจับผลูได้ไปคุมทีมชาติชุดใหญ่ ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่ดีเช่นกัน
เซาธ์เกตกล่าวต่อว่า ถึงอย่างนั้น ก็ไม่รู้สึกว่าต้องดิ้นรนขวนขวายกลับไปทำงานในวงการลูกหนังต่อ เพราะที่ผ่านมาก็อยู่ในวงการฟุตบอลมานานถึง 37 ปีแล้ว แน่นอนว่าของอย่างนี้จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยก็คงไม่ได้ เพราะเมื่อเร็วๆ นี้ มาร์ติน โอนีล วัย 73 ปี ก็ยังเพิ่งรับงานคุมทีมเซลติค เพียงแต่ ณ เวลานี้ งานโค้ชยังไม่ใช่สิ่งที่ตนโหยหาหรืออยากทำในเวลานี้แต่อย่างใด