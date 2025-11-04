ซันเดอร์แลนด์ไล่ตีเจ๊าเอฟเวอร์ตัน เกาะกลุ่มท็อปโฟร์
ซันเดอร์แลนด์ไล่ตามตีเสมอเอฟเวอร์ตัน 1-1 ยังเกาะกลุ่มท็อปโฟร์ ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่สเตเดียม ออฟ ไลท์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
ทีมเยือนมาออกนำก่อน 1-0 จากอิลลิม็อง เอ็นเดียเย่ ในนาทีที่ 15 แต่กรานิต ชาก้า มาพังประตูตีเสมอให้เจ้าบ้านในนาทีที่ 46 ทำให้แบ่งกันไปทีมละ 1 แต้ม
ซันเดอร์แลนด์รั้งอันดับ 4 ของตาราง มี 18 คะแนน จาก 10 นัด ส่วนเอฟเวอร์ตันอยู่ในอันดับ 14 มี 12 คะแนน
ผลลาลีก้า สเปน
รีล โอเบียโด้ เสมอ โอซาซูน่า 0-0
ผลกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี
ซัซซูโอโล่ แพ้ เจนัว 1-2
ลาซิโอ ชนะ กายารี่ 2-0
