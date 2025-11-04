ฟุตบอลต่างประเทศ

ยามาลอายุน้อยสุดติดทีมยอดเยี่ยมฟิฟโปร แข้งเปแอสเชมีชื่อเกือบครึ่ง 

สหภาพนักฟุตบอลอาชีพ (ฟิฟโปร) ได้ประกาศผลการโหวตทีมยอดเยี่ยมของปี 2025 ออกมาแล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน หลังจากที่เปิดให้นักเตะอาชีพกว่า 20,000 คน จาก 68 ประเทศ โหวตเลือกนักเตะในแต่ละตำแหน่งที่ทำผลงานดีที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา

ลามีน ยามาล แนวรุกทีมชาติสเปนของบาร์เซโลน่า เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ ที่มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของฟิฟโปร ด้วยอายุ 18 ปี ทำลายสถิติเดิมของคีเลียง เอ็มบัปเป้ ที่เคยติดทีมตอนอายุ 19 ปี เมื่อปี 2018

ส่วนนักเตะปารีส แซงต์แชร์แมง แชมป์ยูฟ่า แชเมปี้ยนส์ลีก ฤดูกาลที่แล้ว มีชื่อติดทีมมากถึง 5 คน

11 นักเตะที่ได้รับการโหวตในแต่ละตำแหน่ง มีดังนี้

ผู้รักษาประตู จานลุยจิ ดอนนารุมม่า(เปแอสเช/แมนซิตี้-ทีมชาติอิตาลี)

กองหลัง เวอร์จิล ฟาน ไดก์(ลิเวอร์พูล-ทีมชาติเนเธอร์แลนด์), อาชราฟ ฮาคิมี่(เปแอสเช-ทีมชาติโมร็อกโก), นูโน่ เมนเดส(เปแอสเช-ทีมชาติโปรตุเกส)

กองกลาง จู๊ด เบลลิงแฮม(รีล มาดริด-ทีมชาติอังกฤษ), โค พาลเมอร์(เชลซี-ทีมชาติอังกฤษ), เปดรี้(บาร์เซโลน่า-ทีมชาติสเปน), วิตินญ่า(เปแอสเช-ทีมชาติโปรตุเกส)

กองหน้า อุสมาน เดมเบเล่(เปแอสเช-ทีมชาติฝรั่งเศส), คีเลียง เอ็มบัปเป้(รีล มาดริด-ทีมชาติฝรั่งเศส), ลามีน ยามาล(บาร์เซโลน่า-ทีมชาติสเปน)