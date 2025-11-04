ค็อบบี้ เมนู เตรียมโบกมือลาแมนยู จ่อซบทีมอิตาลีแน่ ตลาดหน้าหนาวนี้
“ทีมทอล์ก” รายงานว่า ค็อบบี้ เมนู กองกลางวัย 20 ปี ใกล้ที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ ด้วยสัญญายืมตัวแล้ว หลังจากที่ยังไม่ได้รับโอกาสให้ลงสนามมากนักในการคุมทีมของรูเบน อโมริม
รายงานข่าวเปิดเผยว่า ทีมจากกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี เป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวเมนูไปร่วมทีม โดยจะรับผิดชอบค่าเหนื่อย 45,000 ปอนด์(1.9 ล้านบาท) ต่อสัปดาห์ให้ตัวนักเตะ และมีออปชั่นซื้อขาดด้วย เพื่อโน้มน้าวให้ทีมปีศาจแดงตอบตกลงปล่อยกองกลางเด็กปั้นออกจากทีม
เมนูต้องการโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดทีมชาติอังกฤษไปลุยฟุตบอลโลก 2026 ในปีหน้า ซึ่งนาโปลีมีข่าวว่าให้ความสนใจแข้งวัย 20 ปีคนนี้มาตลอด
Advertisement