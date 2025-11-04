บาร์ซ่าซื้อขาดแรชฟอร์ดแน่ หลังเล่นได้ตามระบบฟลิค เข้าขายามาล
“ทอล์กสปอร์ต” รายงานว่า บาร์เซโลน่าพึงพอใจกับฟอร์มของมาร์คัส แรชฟอร์ด กองหน้าที่ยืมตัวมาจากแมนยูอย่างมาก ทำให้จะมีการซื้อขาดด้วยค่าตัว 30 ล้านปอนด์(1,280 ล้านบาท) หลังหมดสัญญายืมตัวอย่างแน่นอน
แอนดี้ บราสเซลล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลยุโรป กล่าวว่า ว่า เมื่อดูจากผลงาน บาร์ซ่าไม่ลังเลเลยที่จะซื้อขาด เพราะแรชฟอร์ดทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมาก และเล่นเข้ากับแนวทางของฮานซี่ ฟลิค ได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญเล่นเข้าขากับลามีน ยามาลและเฟร์มิน โลเปซ ดีมากด้วย
แรชฟอร์ดลงเล่นให้บาร์ซ่าไป 14 นัด ยิงไป 6 ประตู กับ 7 แอสซิสต์
