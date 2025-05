ส.บอล ผนึก MEA หนุนจัดศึกฟุตซอลไทยลีก 2025 เปิดฤดูกาลใหม่ 10-11 พ.ค.นี้

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ลงนาม MOU ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันฟุตซอลลีกอาชีพ ประจำปี 2568 “MEA ฟุตซอลไทยลีก 2025” ที่จะเริ่มออกสตาร์ทเกมแรกในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2568 พร้อมกับเปิดตัวผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดรายใหม่ “ทรูวิชั่นส์” บริษัท ทรู คอร์เปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) โดยงานแถลงข่าวครั้งนี้มีขึ้นที่ห้องสัมนา 3 ชัน 12 A อาคารวัฒนวิภาส (อาคาร B) ณ การไฟฟ้านครหลวง สํานักงานคลองเตย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม

ภายงานนี้ได้รับเกียรติจาก “บิ๊กป๋อม” นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด พร้อมด้วย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA), สุชาติ เสริญวงศ์สัตย์ Senior Leader Sport Program บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น, วอง ลิค วี ประธานกรรมการ บริษัท อีโว่ สยาม จำกัด ผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์แบรนด์กีฬา Joma, แพทริค รัตนชัย ผู้อำนวยการ ผู้บริหารกิจการองค์กรประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), ก่องกานต์ กาทอง ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด รวมถึงผู้สนับสนุนอย่าง ยาดมตราโป๊ยเซียน, บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ผู้จัดจำหน่าย กะทิชาวเกาะ และบริษัท แพลน บี ที่สนับสนุนฟุตซอล พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนทุกสำนักร่วมทำข่าว

นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ กล่าวว่า ในนามสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ภายใต้การบริหารงานของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ ต้องขอบคุณผู้บริหาร MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่เล็งเห็นความสำคัญของการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกีฬามหาชน เป็นกีฬาอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และเป็นการตอกย้ำว่าผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวง ให้ความสำคัญกับวงการกีฬาไทยทุกประเภท เพราะที่ผ่านมา MEA ก็ให้การสนับสนุนกีฬาอย่างหลากหลาย อาทิ สมาคมกีฬาคนพิการ และ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ตามนโยบาย ที่ต้องการผลักดันกีฬา สู่ซอฟต์พาวเวอร์

ADVERTISMENT

“วันนี้เป็นวันดีอย่างมากที่ MEA เข้ามาให้การสนับสนุน สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เข้ามาเป็นสปอนเซอร์หลักของการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก 2025 ปัจจุบันฟุตซอลทีมชาติไทย ที่ได้ทรัพยากรนักฟุตซอลจากการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก ทำให้อันดับโลกจากการคิดคะแนนของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ทำให้ฟุตซอลทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ 11 ของโลก เป็นอันดับ 2 ของทวีปเอเชีย เป็นรองแค่อิหร่าน และเราเป็นที่ 1 ของภูมิภาคอาเซี่ยน ผ่านการแข่งขันฟีฟ่าฟุตซอลเวิล์ดคัพรอบสุดท้ายถึง 7 สมัยติดต่อกัน ก็จากผลผลิตนักฟุตซอลไทยลีกนั่นเอง และในครั้งนี้การแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก 2025 ที่ยังได้รับความไว้วางใจจาก การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันซึ่งผมเองเชื่อว่าจะเป็นฤดูกาลที่สนุกเร้าใจและตื่นเต้นในทุกๆเกมการแข่งขันอย่างแน่นอน”

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอ มั่นคง และปลอดภัย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งมั่นดำเนินภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดย MEA เป็นผู้สนับสนุนหลักของ MEA Futsal Thai League 2025 อย่างเป็นทางการ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานของนักกีฬาไทยผลักดัน “ฟุตซอล” ให้ก้าวสู่ เวทีระดับโลกในอนาคต

ADVERTISMENT

พร้อมกันนี้ MEA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของชุมชนยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในลานกีฬาในพื้นที่ชุมชนต่างๆ จึงพร้อมดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับลานกีฬาต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของ MEA เพื่อให้ระบบไฟฟ้าที่มั่นคง มีความปลอดภัยต่อประชาชน และส่งเสริมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เล่นกีฬาสร้างสุขภาพแข็งแรงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีภูมิคุ้มกันในการต่อต้านยาเสพติด ทั้งนี้ที่ผ่านมา MEA ได้สนับสนุนค่าไฟฟ้าลานกีฬาฯ จำนวนทั้งสิ้น 229 โครงการ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา เพื่อให้ครอบคลุมลานกีฬาฯ ในพื้นที่บริการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

“นอกจากนี้ MEA พร้อมให้การขับเคลื่อนพัฒนา และสนับสนุนวงการกีฬาควบคู่ไปกับการผลักดันให้การกีฬาเป็น Soft Power ที่สำคัญของประเทศ โดย MEA สนับสนุนงบประมาณสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาวงการกีฬาอย่างต่อเนื่องในระยะยาวจะช่วยให้สมาคมกีฬาต่างๆ สามารถวางแผนการพัฒนาในระยะยาวได้อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวงการกีฬาไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสมาคมฯ ให้พร้อมพัฒนาศักยภาพนักกีฬา และนักกีฬาคนพิการของประเทศไทยสู่ระดับสากล”

สุชาติ เสริญวงศ์สัตย์ Senior Leader Sport Program บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า นับเป็นอีกก้าวสำคัญของทรูวิชั่นส์ในการนำเสนอคอนเทนต์กีฬาคุณภาพให้กับผู้ชมทั่วประเทศ เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก 2025/26 อย่างเป็นทางการ ทรูวิชั่นส์ ในฐานะ Official Broadcaster มีความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดให้กับแฟนกีฬาผ่านการถ่ายทอดสดที่คมชัดทุกจังหวะเกม แบบครบทุกคู่ รวม 182 แมตช์ พร้อมรายการระดับทีมชาติอย่าง Continental Futsal Championship 2025 อีกจำนวน 6 นัด

แฟนกีฬาสามารถรับชมผ่านทางสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และสมาร์ตทีวี ได้ทุกที่ ทุกเวลา บนแอพพลิเคชั่นทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) กับแพ็กเกจ NOW POP เพียงเดือนละ 119 บาท และยังสามารถรับชม หนัง ซีรีส์ ความบันเทิงต่างๆ ภายในแพ็กเกจได้อีกด้วย รวมถึงสมาชิกทรูวิชั่นส์ระบบจานดาวเทียมและระบบเคเบิ้ลก็ยังสามารถรับชมความสนุกของการแข่งในครั้งนี้ได้ โดยจะเริ่มถ่ายทอดสดนัดเปิดสนามตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป

โปรแกรมการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยลีก 2025 นัดเปิดสนาม วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2568 ธรรมศาสตร์ สแตลเลี่ยน พบ การท่าเรือ เอเอสเอ็ม ที่ยิมเนเซียม 6 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี 15.30 น. TRUE SPORTS2 , TRUE NOW , วายเอฟเอ ศรีราชา พบ แบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด ที่ยิมเนเซี่ยม โรงเรียนหัวถนนวิทยา จ.ชลบุรี 18.00 น. TRUE VISIONS NOW , นนทบุรี ฟุตซอลคลับ พบ บลูเวฟ ชลบุรี ที่ ลำโพ สเตเดียม 18.00 น. TRUE SPORTS2 , TRUE NOW , เกษมบัณฑิต เอฟซี พบ เอสแบค-นอร์ทกรุงเทพ ที่ ยิมเนเซี่ยมชั้น 12 ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 20.30 น. TRUE SPORTS2 , TRUE NOW

ส่วนวันอาทิตย์ 11 พฤษภาคม 2568 แบงค็อก บีทีเอส พบ ศรีนครินทรวิโรฒ ไอมาเน่ ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี 15.30 น. TRUE SPORTS2 , TRUE NOW , สุราษฎร์ธานี พบ ห้องเย็นท่าข้าม ที่ ยิมเนเซี่ยม2 มรภ.สุราษฎร์ธานี 18.00 น. TRUE SPORTS2 , TRUE NOW และ ราชนาวี พบ ราชภัฎเพชรบุรี ที่สนามภูติอนันต์ บางนา 20.30 น. TRUE SPORTS2 , TRUE NOW