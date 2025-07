มิคเกลสัน คว้ารางวัลแข้งแห่งปี FA Thailand Awards จักรพันธ์-บิสโซลี่ ซิวยอดเยี่ยมไทยลีก

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในงาน FA Thailand Awards 2024/25 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ติดต่อกัน ที่ The Banquet Hall at Nathong (เหม่งจ๋าย) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม เพื่อประกาศเกียรติคุณ ให้กับสโมสรสมาชิก , นักกีฬา และ บุคลากรที่สร้างผลงานทั้งในเชิงโดดเด่นและดีเด่น ในวงการฟุตบอลไทย ประจำการแข่งขันของฤดูกาล 2024/25

ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและคึกคัก รวมถึงบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมงาน ทั้ง ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ, ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, “ซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง และ บุคลากรฟุตบอลพร้อมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมงานกว่า 500 คน

โดยในปีนี้มีการมอบ รางวัลทั้งสิ้น 32 สาขา ดังนี้

1.รางวัลเกียรติยศจากนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : PRESIDENT’S AWARD 2024/25 ได้แก่ : คุณอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคม

“อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ” อุปนายาสมาคมฯ ฝ่ายพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด ถือเป็นผู้อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังความสำเร็จของฟุตซอลชายและฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย โดยในรอบปีที่ผ่านมา สามารถคว้ารองแชมป์เอเชียได้ทั้งฟุตซอลชายและหญิง พร้อมทั้งสร้างประวัติศาสตร์พาฟุตซอลชายทีมชาติไทยไปเล่นฟุตซอลชิงแชมป์โลก 7 สมัยติดต่อกัน ขณะที่ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย ก็คว้าสิทธิ์ไปลุยฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกัน รวมถึงเป็นผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังความสำเร็จของทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทย ที่สามารถจบด้วยอันดับ 5 ในการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย 2025

2.รางวัลการปลูกฝังเยาวชนให้รักการเล่นกีฬาฟุตบอล : GRASSROOTS OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ร่วมลงนามความร่วมมือกับสมาคมฯ ในการจัดกิจกรรม GRASSROOTS อย่างต่อเนื่อง ตลอดปี 2568 โดยกิจกรรมเน้นไปที่การปลูกฝังเยาวชนให้รักการเล่นกีฬาฟุตบอล ทั้งในระดับ ตำบล อำเภอ อีกทั้งยังส่งเสริมการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน เพื่อนำองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ต่อยอดสู่เด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรม GRASSROOTS อีกด้วย

3.รางวัลสโมสรสร้างแรงบันดาลใจด้านการแพทย์ : INSPIRING FOOTBALL MEDICAL CLUB OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ : สโมสร ลำพูน วอริเออร์

“สโมสร ลำพูน วอริเออร์” เป็นหนึ่งในสโมสรที่มีการพัฒนาด้านการแพทย์อย่างเห็นได้ชัด และใช้บุคคลากรทางด้านการแพทย์ที่เป็นชาวไทยเกือบทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญทางด้านการแพทย์ จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแล ฟื้นฟู ร่างกายนักกีฬา ตลอดจนพยายามส่งเสริมและยกระดับบุคคลากรอยู่ตลอด ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ อย่างต่อเนื่อง

4.รางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปี : BEST DEVELOPING CLUB 2024/25 ได้แก่ : สโมสร มหาสารคาม เอสบีที เอฟซี

“สโมสร มหาสารคาม เอสบีที เอฟซี” เป็นสโมสรที่มีส่วนร่วมของแฟนบอลทั้งในและนอกสนาม ในรูปแบบต่างๆ ทั้งออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ รวมถึงมีการใช้ทรัพยากรภายในทีมอย่างคุ้มค่า มีการพัฒนาโครงสร้างขององค์กร และบุคลากรภายในสโมสร และมีการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ด้วยดีตลอดมา

5.รางวัลสนามแข่งขันยอดเยี่ยมแห่งปี : BEST GROUND (STADIUM) 2024/25 ได้แก่ : สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี

“สามอ่าว สเตเดียม” เป็นสนามฟุตบอลที่มีพื้นสนามแข่งขันดีเยี่ยม พร้อมสำหรับการเเข่งขัน มีระบบการระบายน้ำที่ยอดเยี่ยม อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบของการแข่งขัน รวมทั้งมีการบำรุงรักษาสภาพสนาม ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลตลอดเวลา

6.รางวัลนักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี : YOUNG PLAYER OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ คคนะ คำยก สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด

“คคนะ คำยก” กองกลางวัย 20 ปี จากสโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด โชว์ฟอร์มได้อย่างโดนเด่นตลอดฤดูกาล 2024/25 ให้กับต้นสังกัด ยิงได้ 10 ประตูรวมทุกถ้วย จากการลงเล่น 35 นัด มีส่วนสำคัญในการพาต้นสังกัดจบอันดับ 6 ในศึกฟุตบอลรีโว่ ไทยลีก นอกจากนี้ยังเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รวทั้งมีชื่อติดทีมชุดใหญ่ และเป็นส่วนหนึ่งในทีมชุดคว้าแชมป์คิงส์คัพ ครั้งที่ 50 ที่จังหวัดสงขลา อีกด้วย

7.รางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งปี (ลีก) : GOAL OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ เบนจามิน เดวิส สโมสร อุทัยธานี เอฟซี

ประตูสุดสวยของ “เบนจามิน เดวิส” จากสโมสร อุทัยธานี เอฟซี ในเกมพบกับ เมืองทอง ยูไนเต็ด ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดคิดเป็น 48.4 เปอร์เซ็นต์ จากแฟนบอล เอาชนะ 7 ประตูที่เปิดให้แฟนบอลร่วมโหวต

8.รางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งปี (ทีมชาติ) : NATIONAL TEAM GOAL OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ ปรเมศย์ อาจวิไล สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด

ประตูสุดสวยของ “ปรเมศย์ อาจวิไล” ที่ยิงให้กับ ทีมชาติไทย ในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่อง International Match กับ อินเดีย ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดคิดเป็น 22.8 เปอร์เซ็นต์ จากแฟนบอล เอาชนะ 9 ประตูที่เปิดให้แฟนบอลร่วมโหวต และถือเป็นการคว้ารางวัลนี้ได้สองปีติดต่อกัน

9.รางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปี : REFEREE OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ นวลนิจ ดอนจังหรีด ผู้ช่วยผู้ตัดสินระดับ FIFA ELITE (ฟีฟ่า อีลิท)

“นวลนิจ ดอนจังหรีด” เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลระดับ FIFA ELITE (ฟีฟ่า อีลิท) ที่ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสร และทีมชาติ โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ตัดสินในการแข่งขันสำคัญในเกมระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

10.รางวัลผู้ตัดสินฟุตซอลยอดเยี่ยมแห่งปี : FUTSAL REFEREE OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ พรณรงค์ ไกรรอด ผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล ระดับ FIFA ELITE (ฟีฟ่า อีลิท)

“เปาจอม” พรณรงค์ ไกรรอด เป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล ระดับ FIFA ELITE (ฟีฟ่า อีลิท) สร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2024 ที่ประเทศอุซเบกิสถาน และถือเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลที่รักษามาตรฐานอันยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่อง

11.รางวัลนักฟุตซอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี : WOMEN’S FUTSAL PLAYER OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ เจนจิรา บุบผา สโมสร กรุงเทพมหานคร

“เจนจิรา บุบผา” โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในนามสโมสรและทีมชาติไทย รวมทั้งยังมีส่วนสำคัญพาฟุตซอลหญิงไทยคว้ารองแชมป์เอเชีย 2025 ด้วยการทำไป 5 ประตูเป็นดาวซัลโวของทีม พร้อมสิทธิ์ไปลุยศึกฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ประเทศ ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 7 ธันวาคม 2568

12.รางวัลนักฟุตซอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี : MEN’S FUTSAL PLAYER OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ สโมสร บลูเวฟ ชลบุรี

“อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ” ริมเส้นจอมเก๋าในวัย 34 ปี จากสโมสร บลูเวฟ ชลบุรี เป็นนักฟุตซอลชายทีมชาติไทย ที่มีผลงานโดดเด่นทั้งในการแข่งขันระดับสโมสร หลังพาทีมจบอันดับที่ 3 ในฟุตซอลไทยลีก ฤดูกาล 2024 ด้วยผลงาน 12 ประตู 6 แอสซิสต์

ส่วนในนาม ทีมชาติไทย “อภิวัฒน์” สามารถสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในศึกเอเชี่ยนคัพ 2024 พาทีมคว้ารองแชมป์ และทำผลงานได้ดีต่อเนื่องในการแข่งขันชิงแชมป์โลก 2024 ที่ประเทศอุซเบกิสถาน

13.รางวัลนักฟุตซอลที่มีผลงานโดดเด่น : OUTSTANDING MEN’S FUTSAL PLAYER OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา สโมสร จิมบี คาร์ตาเกนา

“มูฮัมหมัด อุสมานมูซา” เป็นนักกีฬาฟุตซอลที่สร้างผลงานและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ทั้งในการเล่นระดับสโมสรและทีมชาติ หลังพาสโมสรคว้าแชมป์ฟุตซอล พรีเมียร์ ดิวิชั่น สเปน ฤดูกาล 2024/25 และคว้าแชมป์ซูเปอร์โกปา เด เอสปันญ่า 2025 รวมถึงยังได้อันดับที่สาม ฟุตซอล ยูฟ่า แชมเปี้ยน ลีก 2024/25

ขณะที่ผลงานในทีมชาติไทย “มูฮัมหมัด” ซัดไป 4 ประตู และมีส่วนสำคัญในการพาทีมทะลุรอบ 16 ทีมสุดท้าย ในศึกฟุตซอลโลก 2024 ที่ประเทศอุซเบกิสถาน

14.รางวัลนักฟุตบอลชายหาดยอดเยี่ยมแห่งปี : NATIONAL BEACH SOCCER PLAYER OF THE YEAR 2023/24 ได้แก่ รัฐพงษ์ นาดี จากสโมสร ไอมาเน่ บีช ซอคเกอร์

“รัฐพงษ์ นาดี” ทำผลงานได้อย่างโดดเด่น หลังมีส่วนช่วยทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในฤดูกาลที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังพาฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทย ผ่านเข้ารอบฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย 2025 และมีคะแนนจบอันดับ 5 ของทัวร์นาเม้นต์

15.รางวัลผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยลีก 3) : THAI LEAGUE 3 TOP GOAL SCORER 2024/25 ได้แก่ อัลเบอร์โต้ โมไรร่า กูเอว่า สโมสร ราษีไศล ยูไนเต็ด ทำไปทั้งหมด 22 ประตู

16.รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก 3) : THAI LEAGUE 3 COACH OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ อานนท์ บรรดาศักดิ์ สโมสร ราษีไศล ยูไนเต็ด

“อานนท์ บรรดาศักดิ์” พา ราษีไศล ยูไนเต็ด คว้าแชมป์ ไทยลีก 3 รอบประเทศ และ โซนอีสาน และได้สิทธิ์เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 2 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร

17.รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยลีก 3) : THAI LEAGUE 3 MOST VALUABLE PLAYER 2024/25 ได้แก่ อับดุลฮาฟิส นิบู สโมสร สงขลา เอฟซี

“อับดุลฮาฟิส นิบู” ลงสนามไปทั้งหมด 31 นัด ได้ แมน ออฟ เดอะ แมตช์ จำนวน 7 นัด และช่วยทีมไม่เสียประตู 18 นัด รวมถึงยังพาทีมคว้าแชมป์ ไทยลีก 3 โซนใต้ และรองแชมป์ไทยลีก 3 รอบประเทศ พร้อมทั้งได้สิทธิ์เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 2 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร

18.รางวัลผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยลีก 2) : THAI LEAGUE 2 TOP GOAL SCORER 2024/25 ได้แก่ เวลลิงตัน สมิธ สโมสร แพร่ ยูไนเต็ด ทำไปทั้งหมด 23 ประตู

19.รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก 2) : THAI LEAGUE 2 COACH OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล สโมสร ชลบุรี เอฟซี

“ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล” สามารถพา ชลบุรี เอฟซี คว้าแชมป์ไทยลีก 2 ฤดูกาล 2024/25 มาครองพร้อมได้สำเร็จ พร้อมคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นกลับไปเล่นลีกสูงสุด ภายในปีเดียว

20.รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยลีก 2) : THAI LEAGUE 2 MOST VALUABLE PLAYER 2024/25 ได้แก่ ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว สโมสร ชลบุรี เอฟซี

“ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว” ลงสนามในลีกให้กับ ชลบุรี เอฟซี ไปทั้งหมด 31 นัด และทำไป 5 ประตู พร้อมสวมปลอกแขนกัปตันทีม พาชลบุรีคว้าแชมป์ ไทยลีก 2 ฤดูกาล 2024/25 มาครอง รวมทั้งได้เลื่อนชั้นกลับไปเล่นลีกสูงสุด

21.รางวัลผู้เล่นต่างชาติยอดเยี่ยมแห่งปี (ไทยลีก 2) : THAI LEAGUE 2 FOREIGN PLAYER OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ อมาดู อ็อตตาร่า

“อมาดู อ็อตตาร่า” ถือเป็นผู้เล่นต่างชาติที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสม่ำเสมอตลอดทั้งฤดูกาล พร้อมพา ชลบุรี เอฟซี คว้าแชมป์และเลื่อนชั้นกลับลีกสูงสุดภายในปีเดียว โดยลงสนาม 33 นัด ทำได้ 10 ประตู 5 แอสซิสต์ คว้าแมนออฟเดอะแมตช์ 4 ครั้ง

22.รางวัลผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยลีก) : THAI LEAGUE TOP GOAL SCORER 2024/25 ได้แก่ กิลเยร์เม บิสโซลี สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทำไปทั้งหมด 25 ประตู

23.รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก) : THAI LEAGUE COACH OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ ออสมาร์ ลอสส์ วิเอรา สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

“ออสมาร์ ลอสส์ วิเอรา” สามารถพา บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าสามแชมป์ในประเทศประจำฤดูกาล 2024/25 มาครอง ทั้ง รีโว่ ไทยลีก, ช้าง เอฟเอคัพ และ รีโว่ คัพ รวมถึงถ้วยนอกประเทศอย่างชิงแชมป์สโมสรอาเซียน พร้อมทั้งพาทีมผ่านเข้าไปถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย ศึกเอเอฟซี แชมป์เปี้ยนส์ลีก อีลิท 2024/25

24.รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยลีก) : THAI LEAGUE MOST VALUABLE PLAYER 2024/25 ได้แก่ จักรพันธ์ แก้วพรม สโมสร ราชบุรี เอฟซี

“จักรพันธ์ แก้วพรม ” กองกลางกัปตันทีม ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับ ราชบุรี เอฟซี หลังลงสนาม 27 นัด ทำไป 5 ประตู 7 แอสซิสต์ และได้แมนออฟเดอะแมตช์ 4 ครั้ง มีส่วนช่วยพาทีมจบอันดับที่สี่ในฤดูกาลที่ผ่านมา พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ทู ฤดูกาล 2025/26 รอบ Group Stage

25.รางวัลนักฟุตบอลต่างชาติยอดเยี่ยมแห่งปี (ไทยลีก) : FOREIGN PLAYER OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ กิลเยร์เม บิสโซลี สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

“กิลเยร์เม บิสโซลี” ลงสนามให้ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไปทั้งหมด 30 นัด ยิง 25 ประตู และได้แมนออฟเดอะแมตช์ 6 ครั้ง สามารถคว้าดาวซัลโวของไทยลีกไปครอง พร้อมช่วยให้ทีมคว้าสามแชมป์ในประเทศเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา

26.รางวัลรีโว่ ไทยลีกทีมยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาล 2024/25 : THAI LEAGUE BEST XI 2024/25 ระบบการเล่น : 4-3-3

ผู้รักษาประตู : นีล เอเธอร์ริดจ์

กองหลัง : ดิออน คูลส์, เคนเน็ต ดูกอล, เอเวอร์ตัน กอนคัลเวส, เควิน ดีรมรัมย์

กองกลาง : จักรพันธ์ แก้วพรม, ชนาธิป สรงกระสินธ์, ลูคัส คริสปิม

กองหน้า : จอห์น บาจโจ้, เบนจามิน เดวิส, กิลเยร์เม บิสโซลี

27.รางวัลไทยวีเมนส์ลีกทีมยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาล 2024/25 : THAI WOMEN’S LEAGUE BEST XI 2024/25 ระบบการเล่น : 4-3-3

ผู้รักษาประตู : ทิชานันท์ สดชื่น

กองหลัง : อุไรพร ยงกุล, ภิญญาพัชญ์ กลิ่นคล้าย, กาญจนาพร แสนคุณ, ชัชวัลย์ รอดทอง

กองกลาง : อรพินท์ แหวนเงิน, ริญญาภัทร์ มูลดง, ปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์

กองหน้า : ธวันรัตน์ พรมทองมี, กัญญาณัฐ เชษฐบุตร, กุลิสรา ลิ้มปวะนิช

28.รางวัลผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยวีเมนส์ลีก) : THAI WOMEN’S LEAGUE TOP GOAL SCORER 2024/25 ได้แก่ กุลิสรา ลิ้มปวะนิช สโมสร บีจีซี-บัณฑิต เอเซีย ทำไปทั้งหมด 19 ประตู

29.รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยวีเมนส์ลีก) : THAI WOMEN’S LEAGUE COACH OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ ชาญณรงค์ วงศ์วีระขันธ์ สโมสร บีจีซี-บัณฑิต เอเซีย

“ชาญณรงค์ วงศ์วีระขันธ์” สามารถพา บีจีซี บัณฑิตเอเซีย คว้าแชมป์ ไทย วีเมนส์ ลีก ฤดูกาล 2025 มาครองได้สำเร็จ พร้อมทั้งเป็นการป้องกันแชมป์ได้อีกสมัย ถือเป็นสมัยที่ 7 สูงที่สุดจากทุกทีม รวมถึงเป็นการคว้ารางวัลนี้เป็นสมัยที่สอง

30.รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยวีเมนส์ลีก) : THAI WOMEN’S LEAGUE MOST VALUABLE PLAYER 2024/25 ได้แก่ กุลิสรา ลิ้มปวะนิช สโมสร บีจีซี-บัณฑิต เอเซีย

“กุลิสรา ลิ้มปวะนิช” กองหน้าดาวรุ่ง จากสโมสร บีจีซี บัณฑิตเอเซีย ที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นและเป็นกำลังหลักของทีมตลอดทั้งฤดูกาล ลงสนาม 14 นัด รวม 1,242 นาที ยิงไป 19 ประตู ได้MVP of the Month 1 ครั้ง ติดTeam of the Month 4 ครั้ง(ทุกเดือน) พร้อมทั้งมีชื่อขึ้นไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

31.รางวัลนักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี : WOMEN’S PLAYER OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ ปณิฏฐา จีรัตนะภวิบูล สโมสร กว่างซี ผิงกั่ว เปยหนง

“ปณิฏฐา จีรัตนะภวิบูล” กองหลังจากสโมสร กว่างซี ผิงกั่ว เปยหนง ในลีกจีน ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ลงสนาม 6 จาก 7 นัดที่ทีมแข่งขัน ยิงไป 2 ประตู และได้แมนออฟเดอะแมตช์ 1 ครั้ง และยังถือเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักของ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ในช่วงที่ผ่านมา

32. รางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี : MEN’S PLAYER OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ นิโคลัส มิคเกลสัน สโมสร โอบี โอเดนเซ่

“นิโคลัส มิคเกลสัน” เป็นนักเตะกำลังสำคัญของโอบี โอเดนเซ่ ในดิวิชั่น 1 เดนมาร์ก ลงสนาม 31 นัด ทำได้ 6 แอสซิสต์ ช่วยทีมไม่เสียประตู 9 นัด พร้อมทั้งติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างต่อเนื่อง และถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะกำลังหลักของทีมในปีที่ผ่านมา