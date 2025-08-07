เปิดรับสมัครโค้งสุดท้าย บอล 3 คน PUMA EPL BRILLIANCE BALL
โค้งสุดท้ายก่อนระเบิดศึก PUMA EPL BRILLIANCE BALL 3V3 U18 Tournament การแข่งขันฟุตบอล 3 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท แข่งขันระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม ที่สเตเดียมวัน
แชมป์ รับเงินรางวัล 20,000 บาท รองแชมป์ รับเงินรางวัล 15,000 บาท อันดับ 3 รับเงินรางวัล 10,000 บาท
เงื่อนไขการสมัครแข่งขัน ซื้อสินค้า PUMA Football ที่ร้าน Ari Football และ Supersports ทุกสาขา 3,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จฯ โดยมีลูกฟุตบอล PUMA EPL BRILLIANCE BALL ร่วมอยู่ในรายการสินค้าที่ซื้อ ระยะเวลาการซื้อสินค้าและรับสมัคร 3 มิถุนายน – 10 สิงหาคม สมัครร่วมแข่งฟรี ที่ https://forms.gle/9fyQBVu3B3oF3jbN9
รีบด่วน! รับจำนวนจำกัดเพียง 128 ทีม สมัครก่อนรับสิทธิก่อน ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับสิทธิ์แข่งขันในวันพุธที่ 13 สิงหาคม ทาง Facebook Fanpage : PUMAThailandOfficial
ทุกทีมต้องส่งรายชื่อนักกีฬาทีมละ 5 คน ผู้มีสิทธิสมัครเข้าทำการแข่งขันต้อง เกิดหลัง 31 ธันวาคม 2549