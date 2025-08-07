มาดามแป้ง เปิดตัวเสื้อ คนไทยรักบอลไทย ตัวละ 350 บาท สมทบทุนใช้หนี้สยามกีฬา
“มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดตัวเสื้อ #คนไทยรักบอลไทย อย่างเป็นทางการ โดยเสื้อตัวนี้เป็นการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในการใช้หนี้ให้กับบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคต จำกัด จำนวนถึง 360 ล้านบาท ที่เป็นภาระที่เกิดขึ้นมาจากผู้บริหารชุดเก่า
โดยแฟนบอลไทยที่สนใจสามารถร่วมซื้อเพื่อเป็นการระดมทุนให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลได้ ที่นี่
สำหรับเสื้อตัวนี้ผลิตโดยบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จํากัด (มหาชน) ใช้สีขาวเป็นพื้นหลัก ด้านหน้าพิมพ์ลายธงชาติไทยเป็นแนวตั้งพร้อมด้วยโลโก้ของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ส่วนด้านหลังมีโลโก้ของแคมเปญ #คนไทยรักบอลไทย สามารถซื้อได้ในราคา 350 บาท
