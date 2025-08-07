นฤบดินทร์ ตั้งเป้า บุรีรัมย์ กวาดทุกแชมป์ ชี้ใครๆ ก็อยากล้ม ปราสาทสายฟ้า
หลังจากที่ได้มีการแถลงข่าวเปิดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย ฤดูกาล 2025 ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง เมื่อค่ำวันที่ 6 สิงหาคม โดยเฉพาะลีกสูงสุดอย่าง บีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง ที่จะกลับมาฟาดแข้งกันในวันที่ 15 สิงหาคมเป็นต้นไปนั้น
“ต้น” นฤบดินทร์ วีรวัฒโนดม แบ๊กขวาดีกรีทีมชาติไทย ของ “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทีมแชมป์เก่าเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา เปิดเผยถึงความพร้อมของทีมก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ว่า สำหรับฤดูกาลที่จะมาถึงนับเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่สำคัญสำหรับบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในการป้องกันแชมป์ทั้ง 4 รายการที่ทำได้เมื่อปีก่อน ทั้งไทยลีก, เอฟเอ คัพ, ลีกคัพ และฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน โดยนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรก็วางเป้าหมายแล้วว่าต้องป้องกันแชมป์ทุกรายการ และไปให้ไกลกว่าเดิมในถ้วยเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ที่ปีก่อนเข้าถึงรอบ 8 ทีมสุดท้ายได้
นฤบดินทร์ กล่าวต่อว่า ทีมมีการเสริมทัพผู้เล่นหลากหลายตำแหน่งทั้งตัวต่างชาติและคนไทย รวมถึงยังมีการเตรียมตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกันเป็นเวลานาน ทำให้ทั้งนักเตะใหม่กับนักเตะเก่าเริ่มเข้าขากันมากขึ้น ส่วนร่างกายของตัวเองตอนนี้อยู่ที่ราวๆ 80 เปอร์เซ็นต์ เริ่มกลับมาซ้อมกับทีมได้หลังจากที่ช่วงที่ผ่านมามีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่
“แน่นอนว่าเรามีบทเรียนจากปีที่ผ่านมา เราจะต้องมีทีมที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับการลงเล่นในทุกรายการ ไม่ใช่แค่ถ้วยในประเทศเท่านั้น เพราะเรายังต้องป้องกันแชมป์อาเซียนด้วย หรือในฟุตบอลถ้วยเอเชีย เราก็ต้องการไปให้ไกลกว่าเดิม” แบ๊กขวาวัย 31 ปี กล่าว
นฤบดินทร์ กล่าวเสริมว่า ไทยลีกปีนี้หลายๆ ทีมเตรียมตัวมาดี อย่างเช่นการท่าเรือ เอฟซี หรือน้องใหม่อย่าง พลังกาญจน์ ยูไนเต็ด รวมถึง “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ที่ซุ่มเงียบอุ่นเครื่องและเก็บตัวอยู่ เชื่อว่าทุกทีมในไทยลีกต้องการจะล้มบุรีรัมย์อยู่แล้ว ฉะนั้นจะต้องทำการบ้านให้หนักขึ้น หรือจะประมาทคู่แข่งไม่ได้
ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงปัญหานอกสนามของทีมปราสาทสายฟ้า โดยเฉพาะข้อพิพาทเรื่องของพื้นที่เขากระโดงนั้น ส่งผลกระทบกับนักเตะหรือไม่ ต้น กล่าวว่า เรื่องพวกนั้นเป็นเรื่องนอกสนาม ส่วนตัวนักฟุตบอลไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านั้นเลย เราแค่โฟกัสที่ตัวเอง ฉะนั้นเรื่องอื่นๆ ไม่เกี่ยวกับนักเตะ
นอกจากนี้ นฤบดินทร์ ยังกล่าวถึงการเลื่อนชั้นมาเล่นในลีกสูงสุดของทีมบ้านเกิดอย่าง อยุธยา ยูไนเต็ด ว่า ที่ผ่านมาได้เดินทางไปอุ่นเครื่องด้วย แฟนบอลอยุธยาก็ให้การต้อนรับอย่างดี ส่วนตัวแล้วก็อยากเชียร์ให้ทีมบ้านเกิดทำผลงานได้ดีในไทยลีกฤดูกาลนี้เช่นกัน