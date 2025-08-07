ช้างศึก U17 ร่วมสาย คูเวต-เติร์ก-มองโกเลีย-มัลดีฟส์ ศึกคัดเลือกชิงแชมป์เอเชีย ที่ชลบุรี
สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือเอเอฟซี จัดพิธีจับสลาก แบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี หรือ AFC U17 Asian Cup™ Saudi Arabia 2026 Qualifiers โดยผลการจับสลาก มีดังนี้
กลุ่ม A – จีน (เจ้าภาพ), บังคลาเทศ, บาห์เรน, บรูไน, ติมอร์ เลสเต, ศรีลังกา
กลุ่ม B – เยเมน, คีร์กิซสถาน (เจ้าภาพ), สปป.ลาว, กัมพูชา, กวม, ปากีสถาน
กลุ่ม C – เวียดนาม (เจ้าภาพ), มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฮ่องกง, หมู่เกาะ นอร์เทิร์น มาเรียนา, มาเก๊า
กลุ่ม D – อิหร่าน, อินเดีย (เจ้าภาพ), ปาเลสไตน์, ไชนีส ไทเป, เลบานอน
กลุ่ม E – ออสเตรเลีย, อิรัก, ฟิลิปปินส์, จอร์แดน (เจ้าภาพ), ภูฎาน
กลุ่ม F – ไทย (เจ้าภาพ), คูเวต, เติร์กเมนิสถาน, มองโกเลีย, มัลดีฟส์
กลุ่ม G – โอมาน, อัฟกานิสถาน, เมียนมา (เจ้าภาพ), ซีเรีย, เนปาล
การแข่งขัน AFC U17 Asian Cup™ Saudi Arabia 2026 Qualifiers จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-30 พฤศจิกายน 2568 เพื่อคัดเลือกหา แชมป์กลุ่ม 7 ชาติ ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล AFC U17 Asian Cup™ Saudi Arabia 2026 ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2569 ร่วมกับ อีก 9 ชาติที่ได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายอัตโนมัติ ประกอบไปด้วย กาตาร์, อุซเบกิสถาน, ซาอุดีอาระเบีย, เกาหลีใต้, เกาหลีเหนือ, ญี่ปุ่น, ทาจิกิสถาน, ยูเออี และ อินโดนีเซีย และจะหา 8 ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชีย เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U17 ประจำปี 2026 ที่กาตาร์ ต่อไป
โดยประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ จะใช้ 2 สนาม จัดการแข่งขัน ประกอบไปด้วย ชลบุรี สเตเดียม และ สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรี