ก้าวสู่ยุคใหม่! แข้งเทพ เปิดตัวชุดแข่งใหม่ คอนเซปต์ A New Chapter Begins
“แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ทีมชั้นนำในศึกฟุตบอลไทยลีก 1 เดินหน้าเปิดศักราชใหม่อย่างเป็นทางการ ด้วยการเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล 2025/26 โดยความร่วมมือกับแบรนด์กีฬาระดับโลกอย่าง อาดิดาส (adidas) ภายใต้คอนเซปต์ “A New Chapter Begins : บทใหม่เริ่มต้น” สะท้อนถึงการก้าวสู่ยุคใหม่ของ “แข้งเทพ” ทั้งในและนอกสนาม
ชุดแข่งใหม่แข้งเทพนี้จะถูกใช้ในการแข่งขันทุกรายการของฤดูกาล 2025/26 โดยมีถึง 5 รายการ ทั้งในระดับประเทศกับรายการไทยลีก, ลีก คัพ, เอฟเอ คัพ และระดับอาเซียนกับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน รวมถึงเวทีระดับเอเชียอย่างรายการ เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของสโมสรในการประกาศศักดาบนเวทีลูกหนังระดับทวีป
นอกจากดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวทันสมัยตามสไตล์อาดิดาส ชุดแข่งใหม่นี้ยังผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เน้นความเบาสบาย กระชับ และช่วยระบายความร้อนได้ดี เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกการแข่งขัน
ในฤดูกาล 2025/26 นี้ สโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เตรียมวางจำหน่ายชุดแข่งทั้งหมด 8 แบบ โดยจะมีตั้งแต่ไซส์ XS ถึง 3XL โดยชุดแข่งสำหรับการแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศ แบ่งออกเป็น ชุดแข่ง Home, Away และ Third สำหรับผู้เล่น / ชุดแข่ง Home, Away และ Third สำหรับผู้รักษาประตู นอกจากนี้ ยังมีชุดแข่งพิเศษสำหรับใช้ในการแข่งขันรายการ เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2025/26
สำหรับชุดแข่งประจำฤดูกาล 2025/26 จะเริ่มวางจำหน่ายครั้งแรกที่รถ True BUFC Mobile Shop บริเวณหน้าทรู บีจี สเตเดียม ในนัดเปิดฤดูกาลไทยลีก ซึ่งทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ ระยอง เอฟซี ในวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2568 เวลา 19.00 น. ยกเว้น ADIDAS TRUE BANGKOK UNITED 2025/26 AWAY PLAYER JERSEY และ ADIDAS TRUE BANGKOK UNITED 2025/26 ACL HOME PLAYER JERSEY ซึ่งจะวางจำหน่ายเร็ว ๆ นี้
แฟนบอลสามารถเป็นเจ้าของชุดแข่งใหม่ก่อนใครได้ที่จุดจำหน่ายดังกล่าว ก่อนจะเริ่มวางจำหน่ายผ่าน ตัวแทนจำหน่ายทั่วไป และช่องทางออนไลน์ของสโมสร ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป และพิเศษสุดในปีนี้ แฟนบอลจะสามารถซื้อชุดแข่งรวมถึงสินค้าของทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ได้ที่ห้างแม็คโคร และโลตัส เป็นครั้งแรก โดยสามารถติดตามรายละเอียดการจำหน่ายเพิ่มเติมได้ในเร็วๆ นี้