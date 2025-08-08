มังกรโล่เงิน เปิดตัวลุยไทยลีก 2 วางเป้าล่าตั๋วสู่ลีกสูงสุด ย้ายรังเหย้าใหม่ไปทีโอที สเตเดียม
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่โรงภาพยนต์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สยามพารากอน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ประธานสโมสร “มังกรโล่เงิน” โปลิศ เทโร เอฟซี เป็นประธานในงานเปิดตัวสโมสรเพื่อเตรียมลุยศึกฟุตบอลบีวายดี ซีล5 ลีกสอง (ไทยลีก2) ฤดูกาล 2025/26 ที่จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 สิงหาคมนี้
นายชัยธัช ชัยจินดา ผู้อำนวยการสโมสรโปลิศ เทโร กล่าวถึงความพร้อมของทีมว่า ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาสโมสรอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยแน่นอน แต่สุดท้ายทีมงานก็ช่วยกันคลี่คลายสถานการณ์กลับมาอยู่ในจุดที่มีความมั่นคง ยั่งยืน มีแนวทางการทำทีมที่ชัดเจนและมีนักเตะก้าวขึ้นไปติดทีมชาติมากขึ้นด้วย
“ก่อนหน้านี้เราให้เวลา 1 ปีในการบ่มเพาะนักเตะ หลายคนได้ติดทีมชาติ มีประสบการณ์มากขึ้น บวกกับโฆเซ่ อัลเวส บอร์จีส กุนซือชาวบราซิเลี่ยน มีประสบการณ์ในฟุตบอลไทย, บราซิล และหลายๆ ประเทศอย่างมาก เลยวางเป้าหมายที่สูงขึ้น โดยจะต้องเลื่อนชั้นไปสู่ไทยลีก1 ในฤดูกาลหน้าให้ได้” นายชัยธัช กล่าว
ขณะที่่ีีนายวรภพ พงษ์สุวรรณ ผู้จัดการทีมโปลิศ เทโร กล่าวถึงการย้ายสนามเหย้าของทีมจากสนามบุณยะจินดา ไปใช้ เอ็นที สเตเดียม (ทีโอที สเตเดียม) แจ้งวัฒนะ ว่า ทีมกำลังอยู่ในช่วงยื่นขอย้ายสนามกับทางไทยลีกซึ่งคาดว่าจะไม่มีปัญหา ทันนัดเปิดสนามกับจันทบุรี เอฟซี ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ ส่วนเรื่องฐานแฟนคลับ มองว่าสนามไม่ห่างจากเดิมมาก แต่ได้ความใกล้ชิดกว่าเดิมเพราะเป็นสนามไม่มีลู่วิ่ง ฉะนั้นจะทำให้แฟนบอลสนุกกว่าเดิมแน่นอน
ด้าน โฆเซ่ อัลเวส บอร์จีส กุนซือชาวบราซิเลี่ยน กล่าวว่า เป้าหมายของตัวเองในปีนี้คือต้องการคว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกแบบอัตโนมัติ ด้วยการจบ 2 อันดับแรกให้ได้