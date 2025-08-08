มติสภา ส.ฟุตบอลไทย ขยายเวลาส่งเอกสารคลับไลเซนซิ่ง ภายใน 15 ส.ค.นี้
“มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุมสภากรรมการ ครั้งที่ 9/2568 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร FA Thailand หัวหมาก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา
สำหรับการประชุมสภากรรมการ ครั้งนี้ มีวาระสำคัญ คือ ปฏิทินการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ประจำฤดูกาล 2568/69
– รายการ BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง เปิดฤดูกาล 15-17 สิงหาคม 2568 และปิดฤดูกาล 10 พฤษภาคม 2569
– รายการ BYD SEAL 5 ลีกสอง เปิดฤดูกาล วันที่ 15-17 สิงหาคม 2568 และปิดฤดูกาล วันที่ 25 เมษายน 2569 (รอบ Playoff เริ่มแข่งขัน วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2569 และชิงชนะเลิศวันที่ 23 พฤษภาคม 2569)
– รายการ BYD DOLPHIN ลีกสาม เปิดฤดูกาล 13-14 กันยายน 2568 และปิดฤดูกาล วันที่ 21-22 มีนาคม 2569 (รอบ Playoff เริ่มแข่งขัน วันที่ 18-19 เมษายน 2569 และชิงชนะเลิศวันที่ 13-14 มิถุนายน 2569)
นอกจากนี้ ที่ประชุมสภากรรมการยังมีมติขยายระยะเวลาให้สโมสรสมาชิกที่เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการ BYD DOLPHIN ลีกสาม ที่ขออุทธรณ์ สามารถส่งเอกสารขอใบอนุญาตสโมสร (คลับไลเซนซิ่ง) เพิ่มเติม ได้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2568
เนื่องจากสภากรรมการ เล็งเห็นถึงความตั้งใจจริงในการทำทีมเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนฟุตบอลลีกรากหญ้าให้กลับมามีกระแสนิยม กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ตลอดจนการมีส่วนร่วม สร้างกิจกรรมชุมชนกระจายไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทย