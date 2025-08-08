AIS PLAY พร้อมยิงสดไทยลีก พลิกโฉมระบบถ่ายทอด รองรับแฟนบอลไทยกว่า 30 ช่อง
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ผนึกกำลัง AIS PLAY เดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งวงการลูกหนังไทย ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกครบทุกลีก ครอบคลุมตั้งแต่ ไทยลีก 1, ไทยลีก 2, ไทยลีก 3, ฟุตบอลถ้วย เอฟเอ คัพ และฟุตบอลถ้วย ลีก คัพ รวมถึงฟุตบอลลีกเยาวชน U-21, ฟุตบอลหญิงลีก 1 และ 2 ด้วยเทคโนโลยีถ่ายทอดสดที่ล้ำสมัย ภาพความคมชัดสูง พลิกโฉมการรับชมสู่มาตรฐานใหม่ของประเทศ โดยเปิดให้ลูกค้า AIS และคนไทยทุกเครือข่าย รับชมฟรีผ่าน AIS PLAY บนโครงข่ายอัจฉริยะ ทั้งมือถือและเน็ตบ้านคุณภาพ ครอบคลุมทั่วประเทศ ให้แฟนบอลได้ร่วมส่งแรงเชียร์และสนับสนุนศักยภาพของนักกีฬาไทย พร้อมเชื่อมต่อการรับชมสู่คนไทยทุกกลุ่มอย่างแท้จริง
พร้อมกันนี้ AIS PLAY ยังจัดเต็มเปิดช่องถ่ายทอดสด ต้อนรับแฟนบอลไทยลีกด้วยช่อง PLAY SPORTS football กว่า 30 ช่อง โดยช่อง PLAY SPORTS football1 จะเป็นช่องที่สามารถรับชมได้ 24 ชม. อัดแน่นจุใจ ทั้งแมตช์ไฮไลต์ รีรัน ไม่พลาดทุกช็อตเด็ด พิเศษกับรายการ BALLTHAI SHOWTIME ทุกเสาร์และอาทิตย์ เวลา 18.15 น. ร่วมวิเคราะห์เจาะลึกเกมทั้งก่อนและหลังแมตช์ สรุปผล สัมภาษณ์โค้ชและนักกีฬาส่งตรงจากขอบสนาม พร้อมพูดคุยกับ Guru Influencer และอดีตนักกีฬาฟุตบอลมากมายเพื่อแฟนบอลตัวจริง
สนุกทุกแมตช์ มันส์ทุกช็อตด้วยทีมนักพากย์แถวหน้า ทั้งรุ่นเก๋าและรุ่นใหม่กว่า 60 คน นำทีมโดย โยธิน, บับเบิ้ล ยิ่งรัก, ตูเต้, แชมป์ พฤทธิคุณ, ยุทธชัย, ตู่ GOAT TV และ ลีซอ ธีรเทพ พร้อมนักพากย์ท้องถิ่นจากลีกภูมิภาค ทั้ง 6 โซน ที่ผ่านการเวิร์กช็อปอย่างเข้มข้นก่อนเปิดฤดูกาล ติวเข้มทั้งกฎกติกา เทคนิคการบรรยาย และเคล็ดลับเพิ่มอรรถรส เพื่อให้แฟนบอลได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุด ลื่นไหล สนุกแบบไม่มีสะดุด
ประเดิมแมตช์พิเศษ 9 สิงหาคมนี้! กับฟุตบอลการกุศล Charity Match อุทัยธานี เอฟซี พบ ชลบุรี เอฟซี แฟนบอลไทยเตรียมดูสด ผ่าน AIS PLAY จัดเต็มในทุกช่องทาง ฟรีทุกเครือข่าย ทั้งแอพพลิเคชั่น AIS PLAY, กล่อง AIS PLAYBOX, SAMSUNG Smart TV, Android TV, Apple TV และ 3BB GIGATV ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและตารางการแข่งขันที่ https://www.ais.th/thaileague