ชบาแก้ว ยู16 ซ้อมเข้มเร่งแก้ไขข้อผิดพลาด กวินธิดาตั้งเป้าแขมป์อาเซียนเท่านั้น
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่สนามภายในพัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท จ.ชลบุรี ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ที่เมือง สุราการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 18-29 สิงหาคม
การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมอุ่นเครื่องกับโรงเรียนกีฬาชลบุรี ยู18
ก่อนการฝึกซ้อม กวินธิดา กิขุนทด จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ กล่าวว่า การอุ่นเครื่องที่ผ่านมา เราก็ทำได้ดี และทุกคนก็พยายามทำเต็มที่ แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องนำมาแก้ไขปรับปรุงกันค่อนข้างเยอะ เราต้องปรับปรุงเกมรับ และการสื่อสารพูดคุยกันในสนาม ในชิงแชมป์อาเซียน เป้าหมายส่วนตัวก็อยากยิงประตูให้ได้มากที่สุด ส่วนของทีมก็เป้าหมายเดียวกัน ทั้งสต๊าฟโค้ชและนักกีฬา ก็คือการคว้าแชมป์รายการนี้ ฝากแฟนบอลทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย
ชบาแก้ว ยู16 จะซ้อมที่พัฒนา สปอร์ต คลับ จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม และจะมีการคัดเลือกนักกีฬา ให้เหลือ 23 คน ก่อนออกเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียต่อไป