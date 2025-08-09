ฟุตบอลหญิงไทยซ้อมเข้มก่อนฟัดกัมพูชา พิชญธิดาเตือนห้ามประมาท
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่สนาม VIN 1 เมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ลงฝึกซ้อมออฟฟิเชียล เทรนนิ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขัน ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน 2025 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สอง พบกับกัมพูชา ในวันที่ 9 สิงหาคม
รายการนี้ ฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่มเอ ร่วมกับเวียดนาม(เจ้าภาพ), อินโดนีเซีย, กัมพูชา โดยจะนำทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มของทั้งสองกลุ่ม ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
การฝึกซ้อมครั้งนี้ ฟูโตชิ อิเคดะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่น เน้นไปที่การทบทวนแทคติคทั้งเกมรุกและเกมรับที่จะใช้ในเกมกับกัมพูชา รวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะ ซึ่งใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
พิชญธิดา มะโนวัง กองกลางจากสโมสรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เมื่อวานเราได้ฟื้นฟูร่างกายกันแล้ว ตอนนี้ทุกคนกลับมาพร้อมสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ส่วนตัวพอใจกับผลงานในเกมแรกระดับนึงที่สามารถทำประตูได้ด้วย แต่ยังมีข้อแก้ไขปรับปรุงอีกเยอะ
“การเล่นในเกมกับอินโดนีเซียที่ผ่านมาเรายังต้องปรับเรื่องการจบสกอร์และรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้พร้อมก่อนเกมที่จะเจอกับกัมพูชา ซึ่งพวกเขาเป็นทีมที่ดี เราต้องห้ามประมาทคู่แข่ง เพื่อเก็บชัยชนะให้ได้ในนัดที่สอง ส่วนในเรื่องของเป้าหมายส่วนตัวอยากที่จะเก็บชัยชนะให้ได้ทั้งสามนัดในรอบแรก เพื่อที่จะได้เข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศ และอยากจะพาทีมเป็นแชมป์รายการนี้