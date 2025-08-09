มาดามแป้ง รื้อแผนสร้างศูนย์ฝึกลูกหนัง เมินที่แพรกษา ส่องหาที่ใหม่รองบปี 2027
“มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดรายการสดเพื่อขายเสื้อ “คนไทยรักบอลไทย” เมื่อช่วงค่ำวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยภายในรายการมีการพูดคุยถึงข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยหลายประเด็น
ในช่วงหนึ่งของรายการ มาดามแป้ง เปิดเผยว่า เรื่องของเงินจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ในโครงการ ฟีฟ่า ฟอร์เวิร์ด 3.0 ที่ประเทศไทยได้รับเงินราวๆ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราวๆ 97 ล้านบาท) เตรียมจะนำไปรวมกับเงินของโครงการฟีฟ่า ฟอร์เวิร์ด 4.0 ที่จะได้ในช่วงปี 2027 อีกไม่ต่ำกว่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็น 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราวๆ 194 ล้านบาทด้วยกัน ซึ่งทางฟีฟ่าแนะนำให้เอาไปสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลอย่างเป็นทางการให้กับประเทศไทยมากกว่า
โดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา มาดามแป้ง เคยเปิดเผยไว้ว่ามีแผนนำเงินฟีฟ่า ฟอร์เวิร์ด 3.0 ไปใช้ในการคืนชีพสนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย กลับมาใช้งานอีกครั้ง แต่เหมือนแผนดังกล่าวได้หยุดชะงักไป
ซึ่งผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า สาเหตุที่ต้องพับแผนดังกล่าวไป เนื่องจากปัญหาระหว่าง กรมพลศึกษา ที่เช่าพื้นที่สนามกีฬาแห่งชาติ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เป็นเจ้าของสถานที่ ยังไม่สามารถเคลียร์พื้นที่กันได้ นอกจากนี้ทางจุฬาฯ มีแผนที่จะรีโนเวทสนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัยอยู่แล้ว ทำให้ทางสมาคมฯ มีแผนที่จะนำเงินดังกล่าวไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับวงการฟุตบอลไทยแทน
ส่วนในเรื่องของพื้นที่ที่จะสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ เดิมทีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในยุคของ “บิ๊กอ๊อด” พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ได้เซ็นบันทึกข้อตกลงในการใช้พื้นที่ 140 ไร่ ในตําบลแพรกษา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ เป็นระยะเวลา 30 ปี
อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่สำรวจล่าสุดของทีมงานสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ภายใต้ยุคของมาดามแป้ง กลับพบว่าการจะไปสร้างศูนย์ฝึกในพื้นที่ดังกล่าวจะทำให้งบประมาณบานปลาย เนื่องจากพื้นที่ไม่เหมาะกับการสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอล
ทำให้ตอนนี้สมาคมฯ จำเป็นจะต้องมองหาพื้นที่ใหม่ที่จะสร้างศูนย์ฝึกแทน และพร้อมเปิดให้ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ที่มีพื้นที่ในละแวกใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ หรืออยู่ในปริมณฑล สามารถเข้ามาพูดคุยกับสมาคมฯ ได้