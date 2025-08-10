การท่าเรือ เปิดตัว ‘พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์’ นั่งแท่นประธานสโมสรคนใหม่
“สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี จัดพิธีทำบุญแพท สเตเดียม รังเหย้า และทำความสะอาดครั้งใหญ่ เพื่อความเป็นศิริมงคลและเอาฤกษ์เอาชัย ก่อนเปิดฤดูกาล การแข่งขันฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง (ไทยลีก 1)
โดยในงานดังกล่าวยังได้มีการเปิดตัวประธานสโมสรคนใหม่ได้แก่ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ ผู้เป็นสามีของ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ อดีตประธานสโมสรอีกด้วย
ทั้งนี้ สโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. จะเปิดสนาม บีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง ด้วยการเปิดรังเหย้าแพท สเตเดียม รับการมาเยือนของ “นักรบอโยธยา” อยุธยา ยูไนเต็ด ในวันที่ 17 สิงหาคม เวลา 18.30 น.