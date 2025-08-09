ชบาแก้วปูพรมถล่มกัมพูชา 7-0 จ่อเข้าตัดเชือกศึกชิงแชมป์อาเซียน
“ชบาแก้ว” ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ถล่มเอาชนะ กัมพูชา 7-0 ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สอง ที่ลัช ไช สเตเดียม ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
โดยเกมแรกไทยชนะอินโดนีเซียมา 7-0 ส่วน กัมพูชา แพ้ เวียดนาม 0-6
เกมนี้ ฟูโตชิ อิเคดะ ยังคงใช้แกนหลักชุดเดิมจากที่ชนะมาในเกมแรก นำโดย ชัชวัลย์ รอดทอง กัปตันทีม ส่วนแนวรุก นำโดย กาญจนธัช พุ่มศรี และ แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน
ครึ่งแรกไทยพยายามบุกอย่างหนักและได้ลุ้นหลายครั้ง ก่อนจะได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่ 38 จาก แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน ก่อนที่ จณิสตา จินันทุยา บวกประตูที่ 2 ในนาทีที่ 40 และแมดดิสันจะยิงหนีห่างเป็น 3-0 ในช่วงท้ายครึ่งแรก ทำให้จบครึ่งแรกไทยนำ 3-0
จากนั้นครึ่งหลังไทยมาบวกเพิ่มอีก 4 ประตูจาก จณิสตา นาทีที่ 47 และ 90 เป็นแฮตทริกของตัวเองในเกมนี้ และอีก 2 ประตูจาก ธวันรัตน์ พรมทองมี นาทีที่ 70 กับฟรีคิกของพลอยชมพู สมนึก นาทีที่ 81
จบเกมชบาแก้ว เอาชนะ กัมพูชา ไป 7-0 มี 6 คะแนนเต็มโอกาสเข้ารอบต่อไปสดใส
โปรแกรมนัดต่อไป ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สาม พบกับ เวียดนาม อันดับ 37 ของโลก ที่ ลัช ไช สเตเดียม ในวันที่ 12 สิงหาคม 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ททบ.5 HD, AIS PLAY, BG Sports, True Visions Now, เพจ FA Thailand, Thai Women’s Football และ Youtube ช้างศึก