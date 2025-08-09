ชลบุรี ไล่ตีเจ๊า อุทัยธานี 1-1 ฟุตบอลแชริตี้ ก่อนเปิดหัวไทยลีก
“ฉลามชล” ชลบุรี เอฟซี ไล่ตามตีเสมอ “ช้างป่าห้วยขาแข้ง” อุทัยธานี เอฟซี 1-1 ในศึกฟุตบอลไทยลีก แชริตี้ แมตช์ 2025 ที่ทรู บีจี สเตเดียม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
ศึกฟุตบอลไทยลีก แชริตี้ แมตช์ 2025 เป็นแมตช์ฟุตบอลการกุศลก่อนเปิดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ซึ่งถูกนำกลับมาจัดเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี
โดยครึ่งแรกทั้งสองทีมยังดูเชิงกันอยู่ แม้ว่าชลบุรีจะเป็นฝ่ายครองเกมบุกได้มากกว่าแต่ก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นทำให้ยังเสมอกันอยู่ 0-0 ก่อนที่ในครึ่งหลัง อุทัยธานี จะได้ประตูขึ้นนำก่อนจาก โมฮาเหม็ด อิซ่า ในนาทีที่ 49 จากนั้นชลบุรีก็มาตีเสมอได้จาก ณัฐนันท์ เบี้ยสัมฤทธิ์ นาทีที่ 75
ช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมแลกเกมกันอย่างสนุก แต่ไม่สามารถทำประตูเพิ่มเติมได้ จบเกมด้วยการเสมอกันไป 1-1 โดยรายได้ส่วนหนึ่งของการจัดการแข่งขันในนัดนี้จะนำไปต่อยอดและสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก หรือในชื่อใหม่ “บีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง” ฤดูกาล 2025/26 จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 สิงหาคม เป็นการพบกันระหว่าง ราชบุรี เอฟซี พบกับ พลังกาญจน์ เอฟซี