ราชบุรีเปิดตัวลุยไทยลีก เสี่ยฟลุ๊คย้ำผลงานต้องดีกว่าปีก่อน
“เสี่ยฟลุ๊ค” นายธนวัชร นิติกาญจนา ประธานสโมสร “ราชันมังกร” ราชบุรี เอฟซี เป็นประธานใสงานเปิดตัวสโมสรเพื่อสู้ศึกบีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง (ไทยลีก1) และฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่ราชบุรี สเตเดียม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พร้อมสโลแกน “Our time is now” ท่ามกลางแฟนบอลที่มาร่วมงานอย่างหนาตา
ภายในงานมีทั้งการโชว์พิเศษจากสโมสร ราชบุรีที่นำทัพมาโดย “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน กับการโชว์เพลง “รักเธอประเทศไทย” พร้อมกันนี้ยังมีการเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่อย่างเป็นทางการทั้ง “ชุดเหย้า” และ “ชุดเยือน” รวมไปถึง ชุดลำลองใหม่ๆ อีกด้วย
ในส่วนของนักเตะผู้เล่นหน้าเก่าอย่าง “กัปตันโน๊ต” จักรพันธ์ แก้วพรม, โจนาธาร เข็มดี และ ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร มากันครบครัน ส่วนแข้งใหม่นำมาโดย อิคซาน ฟานดี้, เนเกบา ปินโต้, ธีระพล เยาะเย้ย และ ทศวรรษ ลิ้มวรรณเสถียร
โดย เสี่ยฟลุ๊ค กล่าวว่า ในฤดูกาลนี้ทีมจะต้องมีผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งผลงานหรืออันดับบนตารางคะแนน รวมถึงฟุตบอลถ้วยที่ต้องเข้าชิงชนะเลิศให้ได้ ส่วนในฟุตบอลเอเชียต้องดีกว่าการได้เข้าไปเล่นในครั้งก่อน
สำหรับ ราชบุรี เอฟซี มีโปรแกรมเปิดสนามไทยลีกฤดูกาล 2025/26 ด้วยการเปิดบ้าน ราชบุรี สเตเดียม ต้อนรับการมาเยือนของ พลังกาญจน์ เอฟซี ในวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป