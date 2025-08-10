ช้างศึกยู-17 ลงอุ่นเครื่องลองทีมกับโรงเรียนมัธยมตากสิน
ทีมฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ลงอุ่นเครื่องเพื่อทดสอบทีมกับ โรงเรียนมัธยมตากสิน ภายในพัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
การอุ่นเครื่องครั้งนี้ แข่งขันกันแบบ 4 ควอเตอร์ ควอเตอร์ละ 20 นาที โดยเน้นที่การทดสอบนักกีฬาเป็นหลักเพื่อให้นักกีฬาได้ลงสนามครบทุกคน และมีจำนวนนาทีที่เหมาะสม
โดย หลังจากนี้ ทีมชาติไทย ยู-17 จะลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง ของการเก็บตัวรอบ 2 ที่พัฒนา สปอร์ต คลับ จังหวัดชลบุรี ไปจนถึงวันที่ 14 สิงหาคม
สำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทย ยู-17 มีโปรแกรมทำการแข่งขันฟุตบอลยู-17 ชิงแชมป์เอเชีย ซาอุดีอาระเบีย 2026 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 22-30 พฤศจิกายน โดยไทยอยู่ในกลุ่มเอฟ ร่วมกับ คูเวต, เติร์กเมนิสถาน, มองโกเลีย และ มัลดีฟส์
โดยจะนำ แชมป์จาก 7 กลุ่ม ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอล ฟุตบอลยู-17 ชิงแชมป์เอเชีย ซาอุดีอาระเบีย 2026 ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2569 ต่อไป