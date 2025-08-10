อิเคดะ พอใจ แข้งชบาแก้วทนอากาศร้อนไหว ก่อนถล่มกัมพูชา ย้ำเจอเวียดนามต้องมีสมาธิ
หลังจากที่ “ชบาแก้ว” ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ถล่มเอาชนะ กัมพูชา 7-0 ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รอบแรก กลุ่มเอ นัดที่สอง ที่ ลัช ไช สเตเดียม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
ฟูโตชิ อิเคดะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชบาแก้ว กล่าวว่า เกมนี้ อย่างที่เราทราบกันดีว่า อากาศในสนามวันนี้นั้นร้อนมาก และทำให้การเล่นมันยาก แต่นักเตะก็ทำได้ดี และสามารถยิงประตูได้มากมายในเกมนี้
“ที่ผ่านมาเราก็ได้ดูการเล่นของเวียดนามมาบ้าง พวกเขาเป็นทีมที่ดี และมีเทคนิค เราเองก็ต้องพยายามเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดสำหรับเกมนัดต่อไป ทีมของเรา พยายามโฟกัสไปทีละเกม และเกมต่อไป เราก็ต้องมีสมาธิ เพื่อเก็บสามคะแนนให้ได้”
ด้าน จณิสตา จินันทุยา เพลย์เยอร์ ออฟ เดอะ แมตช์ ที่ทำแฮตทริก ในเกมนี้ กล่าวว่า กล่าวว่า “คิดว่าพวกเราก็เตรียมตัวดีพอสมควร มีผสมรุ่นน้อง เข้ามาเยอะมาก แต่เราก็เตรียมตัวพร้อมพอสมควร ก็คิดถึงรอบต่อไป เหมือนกัน แต่ไม่ว่าจะเจอทีมไหนเราก็ทำเต็มที่”
“พวกเราก็ศึกษาเวียดนามมาพอสมควร และก็พร้อมรับมือฝ่ายตรงข้าม เวียดนามก็มีนักเตะหลายคนที่ทำผลงานได้ดี และทักษะส่วนตัวที่ดี เราก็เตรียมพร้อมมาเพื่อรับมือ”
โปรแกรมนัดต่อไป ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สาม พบกับ เวียดนาม อันดับ 37 ของโลก ที่ ลัช ไช สเตเดียม ในวันที่ 12 สิงหาคม 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ททบ.5 HD, AIS PLAY, BG Sports, True Visions Now, เพจ FA Thailand