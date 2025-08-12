กระทบไปหมด! ฟุตบอลชายส่อย้ายไปเตะ มธ. หลังราชมังคลาฯ ต้องใช้เตรียมพิธีเปิดซีเกมส์
หลังจากที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 9 ธันวาคม จากเดิมที่จะใช้ท้องสนามหลวง มาใช้ราชมังคลากีฬาสถาน เนื่องจากกังวลด้านความปลอดภัยของนักกีฬา จากสภาวะตึงเครียดระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาในเวลานี้
โดยการย้ายพิธีเปิดมาอยู่ที่ราชมังคลากีฬาสถาน จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันฟุตบอลชาย ที่เดิมทีมีการวางโปรแกรมการแข่งขันของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เอาไว้ที่สนามแห่งนี้ โดยแบ่งคิวเตะออกเป็น 4 วันด้วยกัน ได้แก่ 3, 6, 10 และ 12 ธันวาคม รวมถึงรอบรองชนะเลิศ วันที่ 15 ธันวาคม และรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 19 ธันวาคม
“รองต่อ” นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า จากการย้ายพิธีเปิดเข้ามาที่ราชมังคลากีฬาสถาน ทำให้จะต้องมีการพูดคุยกับผู้ดูแลด้านพิธีเปิดการแข่งขัน ว่าจะต้องใช้เวลากี่วันในการเข้าพื้นที่เพื่อใช้เตรียมสถานที่หรือการฝึกซ้อมพิธีเปิดการแข่งขัน
“ถ้าหากพูดคุยกันแล้ว ช่วงเวลาไม่กระทบกันมาก สามารถใช้สนามเพื่อแข่งขันฟุตบอลชาย ในรอบแรก ไปพร้อมกับการเตรียมพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมส์ได้ ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าหากในส่วนของพิธีเปิดต้องการใช้สนามในการฝึกซ้อมแล้วกระทบต่อการแข่งขันฟุตบอล อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสนามแข่งขันในกรุงเทพฯ โดยมีการวางสนามกีฬามหาวิทาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เอาไว้เป็นตัวเลือกสำรองแทน” นายปรีชา กล่าวปิดท้าย
ทั้งนี้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชาย ในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในรอบแรก มีการแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 กลุ่ม กระจายแข่งขันใน 3 จังหวัด ได้แก่ ราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพฯ, สนามติณณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ยังไม่ได้มีการกำหนดว่ากลุ่มใดจะได้แข่งขันที่สนามแห่งใด ส่วนรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ จะกลับมาจัดที่ราชมังคลากีฬาสถาน ทั้งหมด
สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม ที่กรุงเทพฯ-ชลบุรี-สงขลา กำหนดชิงชัยทั้งสิ้น 574 เหรียญทอง ใน 50 ชนิดกีฬา โดยฟุตบอลมีชิงชัย 4 เหรียญทอง และมีการวางเป้าหมายต้องได้ครบทั้ง 4 เหรียญทอง