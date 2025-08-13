ฉลามชล คว้า โบลินกิ เสริมแนวรุกก่อนเปิดฉากไทยลีก 2025/26
สโมสร ชลบุรี เอฟซี เปิดตัว โจนาธาน โบลิงกิ กองหน้าร่างยักษ์ ชาวดีอาร์ คองโก วัย 31 ปี จากสโมสร เอฟซี วอยโวดิน่า ทีมในลีกเซอร์เบีย เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ ในถิ่น ชลบุรี ไดกิ้น สเตเดียม
ถือเป็นนักเตะใหม่รายที่ 13 ต่อจาก อูเคอร์ ฟาน ลิงเก้น, ณัฐพงษ์ สายริยา, ณัฐนันท์ เบี้ยสัมฤทธิ์, สันติภาพ จันทร์หง่อม, เกร็ก ฮูล่า, จอร์จ เฟลลิเป้, เลสลี่ย์ อาโบรห์, เจฟเฟอร์สัน ทาบินาส, เคลเว่น อินาซิโอ้, เควิน เรย์ เมนโดซ่า, กิเก้ ลินาเรส และ อาโบ อิซ่า
เพื่อเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรุกของทัพ “ฉลามชล” ภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชโจ” ธีระศักดิ์ โพธิ์อ้น สู้ศึก ไทยลีก 2025/26
โดยนักเตะได้เดินทางถึงประเทศไทย เข้ารับการตรวจร่างกาย และผ่านขั้นตอนทั้งหมดกับสโมสรอย่างสมบูรณ์ ก่อนจะเซ็นสัญญา และเปิดตัวร่วมกับ “โค้ชโจ” ผู้จัดการทีม เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม และเตรียมจะลงสนามจะร่วมฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในฤดูกาล 2025/26 เป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
สำหรับ โจนาธาน โบลิงกิ เกิดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ.1994 เป็นกองหน้าเจ้าของความสูง 190 เซนติเมตร เริ่มต้นเส้นทางค้าแข้งในบ้านเกิดกับทีม โจโม คอสมอส หลังจากนั้นในปี 2014 ย้ายมาค้าแข้งกับทีมทีพี มาเซมเบ้ และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมคว้าแชมป์ซีเอเอฟ แชมเปียนส์ลีก ของสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกา ได้สำเร็จในปี 2014/15 โดยลงสนามไป 52 เกม ยิงได้ 20 ประตู
ก่อนย้ายมาค้าแข้งในยุโรปครั้งแรกกับ สตองดาร์ ลีแอช ในลีกเบลเยียม เมื่อฤดูกาล 2017 แต่มีโอกาสลงเล่นเพียง 6 นัด ทำให้ถูกปล่อยยืมไปอยู่กับ มูสครง เปรูเวลซ์ จากนั้นย้ายไปร่วมทัพ รอยัล อันท์เวิร์ป ก่อนที่จะถูกสโมสรปล่อยยืมตัวให้กับ 3 สโมสรอย่าง ยูเปน ทีมในลีกเบลเยียมในปี 2019-2020, อันคารากูคู ในลีกตุรกี ในปี 2020-2021 และปี 2021 กับ โลซาน สปอร์ต ในลีกสวิตเซอร์แลนด์
จากนั้นย้ายมาสร้างผลงานยอดเยี่ยมกับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โดยถือเป็นนักเตะคนสำคัญ ในการพาทีมคว้า ทริปเปิ้ลแชมป์ ติดต่อกัน 2 ฤดูกาล และฝากผลงานในการลงสนาม 53 นัด ยิง 26 ประตู กับอีก 9 แอสซิสต์ ก่อนย้ายไปค้าแข้งในต่างแดนกับ เอฟเค วอยโวดิน่า ในลีกเซอร์เบีย ลงสนาม 12 นัด ยิงได้ 2 ประตู นอกจากผลงานในสโมสร โบลิงกิ ยังติดทีมชาติดีอาร์ คองโก ตั้งแต่ปี 2014 พร้อมทำสถิติลงสนาม 34 นัด ยิง 9 ประตู
ซึ่งการย้ายมาร่วมทีม ชลบุรี เอฟซี ในครั้งนี้ โจนาธาน โบลิงกิ จะสวมเสื้อหมายเลข 17 ลงเล่นให้กับทีม ตลอดการแข่งขันในฤดูกาลใหม่