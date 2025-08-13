ดรุณาราชบุรี คว้าแชมป์ฟุตบอลเยาวชน D.driver Youth Cup
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน “D.driver Youth Cup” ครั้งที่ 1 ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ปิดฉากลงเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ท่ามกลางเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากทุกภาคส่วน
สำหรับการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลในหมู่เยาวชน สร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างสถานศึกษา พร้อมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และน้ำใจนักกีฬา อันเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยมี ดร.ธนเดช สงวนพันธุ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดี.ไดรฟ์เวอร์ ประธานจัดการแข่งขัน และ ดร.คำนวนวิชญ์ สงวนพันธุ์ ประธานที่ปรึกษา เป็นผู้นำแนวคิดและกำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
รางวัลชนะเลิศตกเป็นของทีมโรงเรียนดรุณาราชบุรี ที่โชว์ฟอร์มอย่างเหนือชั้นตลอดทัวร์นาเมนต์ ด้วยเกมรุกที่เฉียบคม การประสานงานเป็นทีมที่แข็งแกร่ง และหัวจิตหัวใจนักกีฬาที่ไม่ยอมแพ้ ทำให้สามารถคว้าชัยชนะในรอบชิงชนะเลิศได้อย่างสง่างาม พร้อมสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั้งสนาม
บรรยากาศช่วงมอบรางวัลเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความภูมิใจ และเสียงปรบมือกึกก้อง สะท้อนให้เห็นว่ากีฬาได้สร้างทั้งความสุข ความสามัคคี และแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีส่วนร่วม
ตลอดการแข่งขันได้เห็นความทุ่มเทของนักกีฬาเยาวชนทุกทีม การทำงานอย่างมืออาชีพของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และความร่วมมือจากโรงเรียน ผู้ปกครอง ภาคเอกชน และชุมชน ที่ช่วยกันผลักดันให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม
ความสำเร็จของ “D.driver Youth Cup” ครั้งนี้ไม่เพียงอยู่ที่การได้ทีมแชมป์ แต่คือการได้เห็นเยาวชนทุกคนพัฒนาตนเอง มีความมั่นใจ และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม จนกลายเป็นโมเดลต้นแบบของกิจกรรมเพื่อเยาวชนที่ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา สามารถต่อยอดสู่ระดับภูมิภาคและประเทศได้ในอนาคต
“D.driver Youth Cup” ไม่เพียงสร้างแชมป์ในสนาม แต่ยังสร้างแชมป์ในชีวิตจริง และจะเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมพลังเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับเยาวชนไทย พร้อมส่งต่อพลังบวกและแรงบันดาลใจให้สังคมต่อไป