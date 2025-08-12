แข้งเทพบุกพ่ายเฉิงตู 0-3 ชวดตั๋วเข้าเล่นเอซีแอล อีลิท รอบสุดท้าย
“แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด อกหักพลาดเข้าไปเล่นในเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท หลังบุกไปพ่ายให้กับ เฉิงตู หรงเฉิน เอฟซี 0-3 ในเกมรอบเพลย์ออฟ ที่เฉิงตู ฟีนิกส์ ฮิลล์ สเตเดียม เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม
นัดนี้ “โค้ชแบน” ธชตวัน ศรีปาน หัวหน้าผู้ฝึกสอน จัด 11 ผู้เล่นตัวจริงเต็มกำลัง โดยจะขาดเพียงกัปตันทีม เอเวอร์ตัน กอนคัลเวส, วีระเทพ ป้อมพันธ์ุ ที่ได้รับการบาดเจ็บจากช่วงปรีซีซั่น และ ฐิติพันธ์ พ่วงจันทร์ ที่ยังติดโทษแบน จากฟุตบอล เอเอฟซี เเชมเปี้ยนส์ ลีก ทู ฤดูกาลที่แล้ว ในเกมนี้ยังประเดิมสนามนัดแรกอย่างเป็นทางการของ ฟิลิป ไมอา, เคียวกะ นากามูระ, เซยะ คุโนริ และ อิเลียส อัลฮาฟท์
ครึ่งแรกทรู แบงค็อก ยังต้านทานเอาไว้ได้ จบลงด้วยการเสมอกัน 0-0 ก่อนที่เฉิงตูจะมารัวทีเดียว 3 ประตูในครึ่งหลังจาก หยาง หมิงหยาง นาทีที่ 68 กับ 2 ประตูของ เฟลิเป ซิลวา นาทีที่ 71 และ 83 ทำให้ทรู แบงค็อก ต้องลงไปเล่นในเอเอฟซี แชมเปียนส์ ลีก ทู แทน
โปรแกรมนัดถัดไปของทัพแข้งเทพ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จะกลับไปเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ “ม้านิลมังกร” ระยอง เอฟซี ในศึกบีวายดี ซีไลออน6 ลีก 1 2025/26 นัดแรก ในวันที่ 17 สิงหาคม 2568 เวลา 19.00 น. ที่ทรู บีจี สเตเดียม
ส่วนการจับสลาก เอเอฟซี เเชมเปี้ยนส์ ลีก ทู 2025/26 รอบแบ่งกลุ่ม โซนตะวันออก จะจับในวันที่ 15 สิงหาคม