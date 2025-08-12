ชบาแก้ว พ่ายเวียดนาม 0-1 คว้ารองแชมป์กลุ่มศึกชิงแชมป์อาเซียน
“ชบาแก้ว” ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย พ่ายให้กับ “ดาวทอง” เวียดนาม ทีมเจ้าภาพ ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน 2025 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดสุดท้าย ที่ลัช ไช สเตเดียม ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม
ทั้งสองทีมต่างมีหกคะแนนเต็มจากสองเกมแรก ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่แน่นอนแล้ว โดยไทยมีประตูได้เสียดีกว่า 1 ลูก
เกมนี้ ฟูโตชิ อิเคดะยังยึดตัวหลักชุดเดิม นำโดย แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน พร้อมด้วย กาญจนธัช พุ่มศรี และ ชัชวัลย์ รอดทอง กัปตันทีม
เกมเป็นไปอย่างสูสี ก่อนที่เวียดนามจะมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่ 36 จาก เจิ่น ติ ธู เต๋า หลังจากนั้นต่างฝ่ายต่างพยายามและกันอย่างสนุก แต่สุดท้ายไม่มีประตูเพิ่มเติม จบเกมเวียดนามเอาชนะไทยไปได้ 1-0 ทำให้เวียดนามเก็บชัยชนะ 3 นัดรวด มี 9 คะแนนเต็ม เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม ส่วนไทย มี 6 คะแนน ได้รองแชมป์กลุ่ม
โปรแกรมนัดต่อไป ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน รอบรองชนะเลิศ พบกับ แชมป์จากกลุ่มบี ที่ ลัช ไช สเตเดียม ในวันที่ 16 สิงหาคม เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทาง ททบ.5 HD, AIS PLAY, BG Sports, True Visions Now, เพจ FA Thailand, Thai Women’s Football และ Youtube ช้างศึก