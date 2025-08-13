อิเคดะ พร้อมศึกษาคู่แข่งรอบตัดเชือก ยกรายการนี้เสริมประสบการณ์ให้ดาวรุ่งในทีม
หลังจากที่ “ชบาแก้ว” ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย พ่ายให้กับ “ดาวทอง” เวียดนาม ทีมเจ้าภาพ ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน 2025 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดสุดท้าย ที่ลัช ไช สเตเดียม ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม คว้ารองแชมป์กลุ่ม เข้ารอบรองชนะเลิศรอพบแชมป์จากกลุ่มบีนั้น
ฟูโตชิ อิเคดะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าเวียดนามตอนนี้เป็นทีมระดับท็อป มันเป็นเกมที่ยาก แต่เราก็พยายามอย่างดีที่สุดในเกมนี้
“ในทุกเกมที่เราลงสนามผมพยายามเลือกนักเตะที่ดีที่สุดและพร้อมที่สุดลงสนามเสมอ รวมถึงตัวสำรองที่ได้โอกาสลงไป เราก็พยายามหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการลงสนาม การที่ได้เล่นกับเวียดนาม ท่ามกลางแฟนบอลที่เข้ามามากมาย เราเองก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดเสมอ”
“แน่นอนว่าเกมรอบรองชนะเลิศ ที่เป็นเกมนัดต่อไป เราจะพยายามทำให้ดีที่สุด และคว้าชัยชนะให้ได้ เกมนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับดาวรุ่งหลายคน เราจะพยายามพัฒนาทีมของเราต่อไป เกมนี้ต้องยอมรับว่า เกมรุกของเวียดนามก็มีความอันตราย พวกเขาพยายามหาที่ว่างตลอด เรามีโอกาสที่ดี และทำเกมรุกได้ดีในหลายจังหวะ ซึ่งเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดต่อไป”
“ส่วนอยากเจอใครในรอบรองฯ เท่าที่ทราบตอนนี้ก็มี 3 ทีมที่ยังมีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่ม ตอนนี้เราก็คงต้องไปศึกษาดูเกมของพวกเขาเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่สุด”
โปรแกรมนัดต่อไป ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน รอบรองชนะเลิศ พบกับ แชมป์จากกลุ่มบี ที่ ลัช ไช สเตเดียม ในวันที่ 16 สิงหาคม 2568 เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทาง ททบ.5 HD, AIS PLAY, BG Sports, True Visions Now, เพจ FA Thailand, Thai Women’s Football และ Youtube ช้างศึก