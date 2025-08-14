ส.บอล ร่วมกับ ส.กีฬาจังหวัดชลบุรี-ส.บอลชลบุรี จัดอบรมโค้ชซีไลเซนส์
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี, สมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี จัดอบรมผู้ฝึกสอนเพื่อยกระดับคุณภาพของ โค้ชระดับฟุตบอลเยาวชน หลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ที่สนามหญ้าเทียมโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 11-26 สิงหาคม
ภายในพิธิเปิดได้รับเกียรติจาก สินาท เฮงสุวนิช อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายเอกลักษณ์ ทองอ่ำ วิทยากร นายทวีศักดิ์ โมราศิลป์ วิทยากรผู้ช่วย และ ผู้เข้าอบรมจำนวน 24 คน ดังนี้
1.นางสาวกานต์ชุดา โพธิ์นา
2.นางสาวสุวภัทร ศรีพินิจภัทร
3.นายยศภัทร ไชยอ้าย
4.นายมาริออส แม็คคิลลอพ
5.นายกรรชัย ภูบังไม้
6.นายธีธัช เทียมประเสริฐ
7.นายเอกลักษณ์ ศรีนวลสุข
8.นายกีระภัทร์ ดาวเรรัมย์
9.นายคณพศ ประทุมศรี
10.นายวงศธร อึ้งใกล้
11.นายภูมิฐาน คำมะนารถ
12.นายกรกฎ บำรุงภาชน์
13.นางสาวกชพร นิลละออ
14.นายกิตติพงศ์ ลีปอพาน
15.นายกฤตภาส พูลพิเศษ
16.นายธราเทพ ไชยชะอุ่ม
14.นายเนติภัทร ยิ้มประดิษฐ์
18.นายศิวะกร เพียคำ
19.นายณัฐวุฒิ พรมศรี
20.นายวุฒิไกร นามขวา
21.นายพิชิตชัย จิวขุนทด
22.นายภูบดินทร์ อยู่สุข
23.นายธนวัฒน์ ภควรรณ
24.นายวิสรรค์ ผ่อนเสาร์น้อย
โดยผู้ที่ผ่านการอบรมคอร์สดังกล่าวจะได้รับใบอนุญาตโค้ชระดับ ซี ไลเซนส์ เพื่อทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับเยาวชน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฟุตบอลระดับไทยลีก 3 ซึ่งจะต้องทำหน้าที่อย่างน้อย 1 ปี จึงจะสามารถเข้าอบรมหลักสูตรระดับ AFC ‘B’ Coaching Certificate Course หรือหลักสูตร Goal Keeping Level 1 ได้ต่อไป
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนในระดับต่างๆ สามารถติดตามประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ได้ที่ https://www.facebook.com/CoachingThailand โดยตามแผนงานของสมาคมฯ ขณะนี้สมาคมได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ซี ไลเซ่น ไปจนถึงเดือนมิถุนายน
