ได้ครบแล้ว! ศึกฟุตซอลหญิง 2025 รอบลีกสเตจ แชมป์เก่า การท่าเรือ บู๊สวนสุนันทา
ได้ครบแล้ว! “เมืองไทย ประกันภัย ฟุตซอลหญิง 2025” รอบลีกสเตจ โดย เกษมบัณฑิต เอฟซี จบที่ 1 ส่วนแชมป์เก่า การท่าเรือ ไอมาเน่ มศว สามชุก เข้าที่ 2 เดินหน้าสู่ ไฟนัลโฟว์ ทั้งกลุ่มลุ้นแชมป์ การท่าเรือ ไอมาเน่ มศว สามชุก ปะทะ สวนสุนันทา อินสไปร์ ทีสปอร์ต ส่วน เกษมบัณฑิต เอฟซี บู๊ แอคแซท ราชบุรี ฟุตซอล คลับ ด้านไฟนัลโฟว์หนีตาย กรุงเทพมหานคร ดวล มหาวิทยาลัยปทุมธานี และบีจีซี บัณฑิต เอเชีย ซด อคู ฟุตซอล คลับ เกมเดียวรู้เรื่อง วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคมนี้
การแข่งขัน เมืองไทย ประกันภัย ฟุตซอลหญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2025 แมตช์วีกที่ 7 นัดปิดฤดูกาล เมื่อวันอังคารที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่อาคารกีฬาชั้น 12 KBU SPORTS COMPLEX ม.เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ผลการแข่งขันมีดังนี้
เกษมบัณฑิต เอฟซี เสมอ กรุงเทพมหานคร 3-3 เกษมบัณฑิต เอฟซี วานัสขา เอมบำรุง น.10, พันวษา กิ่งทอง น.19 และเจนิสตา นุนาบี น.25 ส่วน กรุงเทพมหานคร ได้จาก สาวิตรี หม่ำยะลี น.24, เจนจิรา บุปผา น.27 และปานฤทัย ปราบศรีภูมิ น.28
บีจีซี บัณฑิตเอเชีย แพ้ การท่าเรือ ไอมาเน่ มศว สามชุก แชมป์เก่า 1-5 การท่าเรือ ไอมาเน่ มศว สามชุก ได้จาก อารียา แซ่เติ๋น เบิ้ล 2 ลูก น.6, น.31, อาทิตย์ธนาธร บัวสองสี น.9, สุชานาฎ นาคใหม่ น.27 และธัญลักษณ์ บุญก่อเกื้อ น.35 ส่วน บีจีซี บัณฑิตเอเชีย ได้จาก แสงรวี มีขำ น.2
ม.ปทุมธานี แพ้ สวนสุนันทา อินสไปร์ ทีสปอร์ต 1-8 สวนสุนันทา อินสไปร์ ทีสปอร์ต ได้จาก แพรพลอย หัวใจเพ็ชร น.10, น.37, ลลิดา ฉิมพะบุตร น.12, น.26, อัจฉราวดี ครองยุติ น.15, ศศิธร เอี่ยมแก้ว (OG) น.30, หนึ่งฤทัย ชาวพะลาน น.36, วานุสสา เพ็ชรวงค์ น.38 ส่วน ม.ปทุมธานี ได้ประตูจาก ภัทรบุญ คงประทีป น.35
อคู ฟุตซอล คลับ แพ้ แอคแซท ราชบุรี ฟุตซอล คลับ 0-6 ได้จาก ณัฐมน อาจกล้า แฮตทริก น.4, น.5, น.40, กรกช คงนวล น.20, เสาวภา ตรางา น.22 และพนชิตา แท่นประทุม น.40
ผ่าน 7 นัดรอบจัดอันดับตารางคะแนน ที่ 1.เกษมบัณฑิต เอฟซี, ที่ 2.การท่าเรือ ไอมาเน่ มศว สามชุก, 3.สวนสุนันทา อินสไปร์ ทีสปอร์ต, 4.แอคแซท ราชบุรี ฟุตซอล คลับ, 5.บีจีซี บัณฑิตเอเชีย, 6.กรุงเทพมหานคร, 7. ม.ปทุมธานี และ 8.อคู ฟุตซอลคลับ โดยทีมอันดับ 1-4 จะไขว้ตัดเชือกเพื่อลุ้นแชมป์ ส่วนอันดับ 5-8 จะต้องไขว้สายเพื่อลุ้นหนีตาย
โปรแกรม เพลย์ออฟ รอบไฟนัลโฟว์ เมืองไทยประกันภัย เดอะแชมเปี้ยนชิพ วีเมนส์ ฟุตซอล 2025 วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2568 ที่อาคารโรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี โดยหากเสมอในเวลา 40 นาที ทีมที่มีอันดับดีกว่าจากรอบเก็บคะแนนจะเป็นผู้ชนะทันที
โซนหนีตกชั้น
10.00 น. กรุงเทพมหานคร (6) พบ มหาวิทยาลัยปทุมธานี (7)
12.00 น. บีจีซี บัณฑิต เอเชีย (5) พบ อคู ฟุตซอล คลับ (8)
โซนชิงแชมป์
14.00 น. การท่าเรือ ไอมาเน่ มศว สามชุก (2) พบ สวนสุนันทา อินสไปร์ ทีสปอร์ต (3)
16.00 น. เกษมบัณฑิต เอฟซี (1) พบ แอคแซท ราชบุรี ฟุตซอล คลับ (4)