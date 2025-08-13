KBU POLL เผยผลสำรวจแฟนบอลไทย เชียร์บุรีรัมย์สูงสุด เชื่อครองแชมป์ไทยลีก
KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ไทยลีก 1 กับปรากฎการณ์และความคาดหวัง” จากการที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 1 ฤดูกาล 2025-2026 ภายใต้แนวคิด “ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด ทะยานสู่เกียรติยศ” จะเปิดสนามการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป เพื่อเป็นสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อนมุมมองของประชาชน โดยเฉพาะแฟนกีฬาฟุตบอลในมิติที่เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันและความคาดหวังต่างๆ KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกับสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) สำรวจคิดเห็นเรื่อง “ ไทยลีก 1 กับปรากฎการณ์และความคาดหวัง”
สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2568 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจข่าวสารทางการกีฬาซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,196 คนโดยแบ่งเป็นเพศชาย 573 คน คิดเป็นร้อยละ 47.91 เพศหญิง 438 คน คิดเป็นร้อยละ 36.63 และ LTBGTQIA+185 คน คิดเป็นร้อยละ15.46 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ โดยภาพรวมพบว่า
ความสนใจที่จะติดตามการแข่งขัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.20 สนใจ รองลงมาร้อยละ17.42 ไม่แน่นอนแล้วแต่โอกาส ร้อยละ 13.24 ยังไม่ตัดสินใจ และร้อยละ 4.14 ไม่สนใจ
ช่องทางในการติดตามการแข่งขัน ส่วนใหญ่ร้อยละ78.30 ติดตามทางโซเชียลมีเดีย รองลงมาร้อยละ 12.66 โทรทัศน์ ร้อยละ 4.08 สนามการแข่งขัน ร้อยละ 2.10 หนังสือพิมพ์รายวัน ร้อยละ 1.80 วิทยุกระจายเสียง และอื่นๆร้อยละ 1.06
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการติดตามการแข่งขัน ส่วนใหญ่ร้อยละ29.50 สีสันและเกมการแข่งขันตื่นเต้นเร้าใจ รองลงมาร้อยละ 26.50 ศักยภาพและการเล่นของนักกีฬา ร้อยละ 23.93 ผลงานและการบริหารจัดการของสโมสรต่างๆ ร้อยละ 12.42 รูปแบบและนวัตกรรมการจัดการแข่งขัน ร้อยละ 5.90 สีสันและลีลาการเชียร์ของแฟนคลับ และอื่นๆร้อยละ 1.75
สโมสรยอดนิยมและติดตามเชียร์ อันดับ 1 ร้อยละ 69.60 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยูไนเต็ด อันดับ 2 ร้อยละ 47.80 การท่าเรือ เอฟซี อันดับ 3 ร้อยละ 43.50 เมืองทอง ยูไนเต็ด อันดับ 4 ร้อยละ39.10 บีจี ปทุมยูไนเต็ด อันดับ 5 ร้อยละ 30.40 ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด อันดับ 6 ร้อยละ 21.70 ราชบุรี เอฟซี อันดับ 7 ร้อยละ17.40 ชลบุรี เอฟซี อันดับ 8 ร้อยละ13.00 พีที ประจวบ เอฟซี /ลำพูน วอร์ริเออร์/สิงห์เชียงราย ยูไนเต็ด อันดับ 9 ร้อยละ8.70 อุทัยธานี เอฟซี /พลังกาญจน์ เอฟซี อันดับ 10 ร้อยละ 4.30 สุโขทัย เอฟซี/ระยอง เอฟซี/นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี/อยุธยา ยูไนเต็ด
สโมสรที่คาดว่าจะคว้าแชมป์และมีคะแนนติดท็อปไฟว์ อันดับ 1 ร้อยละ 87.00 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อันดับ 2 ร้อยละ 47.80 ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด/การท่าเรือ เอฟซี อันดับ 3 ร้อยละ 43.50 บีจี ปทุม ยูไนเต็ด อันดับ 4 ร้อยละ 34.80 เมืองทอง ยูไนเต็ด อันดับ 5 ร้อยละ 4.30 ลำพูน วอร์ริเออร์ /ชลบุรี เอฟซี
ปรากฎการณ์ที่แฟนกีฬาคาดหวัง ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.09 การจัดการแข่งขันมีคุณภาพเท่าทียมมาตรฐานสากล รองลงมาร้อยละ 32.95 กรรมการผู้ตัดสินมีคุณภาพและยุติธรรม ร้อยละ 18.50 สโมสรให้โอกาสนักเตะไทยลงสนามมากขึ้น ร้อยละ 9.38 แฟนคลับและผู้ชมในสนามมีจำนวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.22 สนามการแข่งขันปราศจากการพนันและสิ่งเสพติด และอื่นๆร้อยละ 1.86