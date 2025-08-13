การท่าเรือจับมือ Mizuno ชูแคมเปญ Wear Your Story เผยเรื่องราวชุดแข่งใหม่
การท่าเรือ เอฟ.ซี. ได้เปิดตัวชุดแข่งเหย้าและเยือนสำหรับฤดูกาล 2025/26 ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบร่วมกันระหว่าง Mizuno และทีมครีเอทีฟจาก Future Performance Sports (FPS) โดยการเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของแคมเปญ “Wear Your Story” ที่มุ่งเน้นการเชิดชูเรื่องราวของผู้คน วัฒนธรรม และความภาคภูมิใจที่เป็นเอกลักษณ์ของการท่าเรือ เอฟ.ซี. ทั้งในและนอกสนามแข่งขัน
ชุดเหย้า: การผสานอัตลักษณ์ท่าเรือไทยในรูปแบบใหม่
เสื้อแข่งเหย้าฤดูกาล 2025/26 ได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ของท่าเรือไทยและชุมชนท้องถิ่นที่เติบโตควบคู่มากับสโมสร โดดเด่นด้วยการนำเสนอแผนที่พิเศษของพื้นที่คลองเตยและท่าเรือ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญทั้งในแง่จิตวิญญาณและตัวตนของการท่าเรือ เอฟซี พร้อมตราสโมสรที่ระบุตำแหน่งของสนามกีฬาการท่าเรือแห่งประเทศไทย(แพท สเตเดียม)สนามเหย้าอันเป็นความภาคภูมิใจของแฟนบอลทุกยุคสมัย
ชุดแข่งนี้โดดเด่นด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ผสานลายทางสีส้มน้ำเงินอันเป็นสัญลักษณ์ของ “สิงห์เจ้าท่า” สะท้อนเรื่องราวแห่งความมุ่งมั่น ความอดทนและความภาคภูมิใจของทีมที่ได้รับแรงขับเคลื่อนทั้งจากชุมชนท้องถิ่นและนักเตะของสโมสร
ชุดเยือน: ผลงานสร้างสรรค์จากพลังชุมชน
เสื้อแข่งชุดเยือนโดดเด่นด้วยลวดลายสิงโตแบบนูนที่เกิดจากความร่วมมือกับชุมชนคลองเตย ดีไซน์อันทรงพลังนี้สื่อถึงความกล้าหาญ การปกป้อง และตัวตนของทีม เปลี่ยนชุดเยือนให้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งไฟและพลังของชุมชน ที่จะอยู่เคียงข้างนักเตะการท่าเรือ เอฟ.ซี. ในทุกสนามแข่งขัน
ชุดที่สาม: สีสันยามราตรี
เสื้อแข่งชุดที่สามโดดเด่นด้วยสีดำสนิท ประดับลวดลายแสงไฟระยิบระยับ สื่อถึงบรรยากาศอันมีชีวิตชีวาของตลาดคลองเตยยามค่ำคืน และสายธารแสงไฟจากการจราจรบนถนนพระราม 4 ที่ทอดยาวรอบสนาม สะท้อนภาพความทรงจำของค่ำคืนแห่งการแข่งขันและพลังของแฟนบอลที่แพท สเตเดียม
ยาซูฮิโกะ ไซโต ประธาน Mizuno APAC (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้กลับมาสู่วงการฟุตบอลไทยอีกครั้ง ผ่านความร่วมมือกับการท่าเรือ เอฟ.ซี. และ FPS ที่ Mizuno เราเชื่อมั่นเสมอมาในพลังของกีฬาที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนและชุมชนเข้าด้วยกัน และเรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเขียนประวัติศาสตร์บทใหม่ร่วมกับสโมสรที่มีรากฐานอันแข็งแกร่งในชุมชน พร้อมแฟนบอลที่เปี่ยมด้วยความรักและศรัทธา”
ชุดแข่งสำหรับแฟนบอลทุกคน
เพื่อให้แฟนบอลทุกกลุ่มสามารถเป็นเจ้าของชุดแข่งได้ เราจึงแบ่งการจำหน่ายเป็น 3 ระดับ ได้แก่
– Professional Edition: ชุดแข่งระดับเดียวกับที่นักเตะใช้ลงสนามจริง
– Fan Edition: ชุดแข่งที่วางจำหน่ายทั่วประเทศและร้านค้าออนไลน์ของสโมสร
– Community Edition: ชุดแข่งราคาพิเศษ จำหน่ายเฉพาะที่ร้านค้าใน PAT Stadium
กล่องสะสมพิเศษ
เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวชุดแข่งใหม่ Mizuno ได้จัดทำกล่องสะสมรุ่นลิมิเต็ด จำนวนเพียง 50 กล่อง แบ่งเป็นชุดเหย้า 25 กล่อง และชุดเยือน 25 กล่อง กล่องสะสมนี้ผลิตในญี่ปุ่นด้วยไม้แบบดั้งเดิมที่เรียกว่า “คิริบาโกะ” พร้อมห่อหุ้มด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะฟุโรชิกิ ประเพณีการห่อของขวัญอันเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น สะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมและความประณีตในงานฝีมือของ Mizuno
Wear Your Story: แคมเปญเต็มรูปแบบพร้อมเปิดตัวเดือนสิงหาคม
วันนี้ การท่าเรือ เอฟ.ซี. เปิดตัวภาพยนตร์สารคดีสั้นในแคมเปญ Wear Your Story ที่บอกเล่าเรื่องราวของสมาชิกชุมชนสามคนผู้มีความผูกพันลึกซึ้งกับสโมสรสะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลเป็นมากกว่าเกมการแข่งขันนายศิวา ชังเกอร์ จายาราจ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดระดับโลกของ FPS กล่าวว่า “นี่ไม่ใช่เพียงชุดแข่ง แต่เป็นเรื่องราวที่คุณสวมใส่ ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งยกระดับสมรรถนะของนักกีฬา พร้อมรักษาไว้ซึ่งจิตวิญญาณของการท่าเรือ เอฟ.ซี.”
กำหนดการและช่องทางจำหน่าย
ชุดแข่งจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่17 สิงหาคม 2568 ที่ PAT Stadium ในนัดเปิดฤดูกาลไทยลีก พบกับ อยุธยา ยูไนเต็ด โดยแฟนบอลสามารถเลือกซื้อชุดแข่งรุ่น Fan Edition และ Player Edition (จำนวนจำกัด) ได้ที่สนามแข่งขัน
จากนั้นตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2568 ชุดแข่งจะวางจำหน่ายที่ Mizuno Store ใน Stadium One สินค้าครบทุกไซส์และคอลเลคชั่นจะเปิดจำหน่ายวันที่ 1 กันยายน 2568 ที่ www.portfcstore.com และจะมีจำหน่ายในทุกนัดเหย้าของการท่าเรือ เอฟ.ซี. ที่สนาม PAT Stadium