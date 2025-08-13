ช้างศึกบู๊ฟิจิตัดเชือกคิงส์คัพ แป้งมั่นใจป้องกันแชมป์ เจ้าภาพจัดให้เปิดM81วิ่งฟรี
นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และ “มาดามแป้ง” นางนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 ที่ห้องประชุมบุษราคัม อบจ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน ที่สนามอบจ.กาญจนบุรี (กลีบบัว) โดยมี 4 ทีมเข้าร่วมแข่งขันได้แก่ “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ทีมอันดับ 102 ของโลก, อิรัก ทีมอันดับ 58 ของโลก, ทีมฮ่องกง อันดับ 147 ของโลก และฟิจิ ทีมอันดับ 150 ของโลก
ภายในงานได้มีการจับสลากประกบคู่แข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ที่จะแข่งขันวันที่ 4 กันยายน ผลปรากฎว่าทีมชาติไทย จะได้พบกับ ฟิจิ ในเวลา 20.00 น. ส่วนอีกคู่หนึ่งในเวลา 16.00 น. เป็นการพบกันระหว่าง อิรัก กับ ฮ่องกง โดยผู้ชนะจะเข้าไปชิงชนะเลิศกันในวันที่ 7 กันยายน ส่วนผู้แพ้จะชิงอันดับ 3 ในวันเดียวกัน
นายอธิสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าววว่า กาญจนบุรีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ พร้อมย้ำถึงความตั้งใจของทุกภาคส่วนในการยกระดับการจัดงานให้มีมาตรฐานในทุกมิติ ทั้งการเตรียมสถานที่หรือมาตรการความปลอดภัย, การคมนาคม เพื่อไม่ใช่แค่การสร้างความสุข แต่ยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม
ขณะที่นพ.ประวัติ นายกอบจ.กาญจนบุรี กล่าวถึงความพร้อมของการจัดการแข่งขันว่า อบจ.กาญจนบุรีได้ทุ่มเทเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ตั้งแต่ระบบการจำหน่ายบัตรเข้าชมที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ป้องกันการจำหน่ายเกินราคา เพื่อให้แฟนบอลได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมในการเข้าชม นอกจากนี้ยังได้ประสานงานการวางแผนจราจรรอบจเมืองและจัดที่พักที่ได้มาตรฐานเพื่อรับรองแฟนบอลที่จะเข้ามาชมที่สนาม
“ส่วนเรื่องของการปรับปรุงสนามอบจ.กาญจนบุรี มีการปรับปรุงพื้นหญ้าใหม่และสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานความปลอดภัย เชื่อว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้ที่ได้เดินทางมาชมการแข่งขันที่สนามอย่างแน่นอน” นพ.ประวัติ กล่าว
ด้าน มาดามแป้ง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ กล่าวว่า การแข่งขันคิงส์คัพเป็นโอกาสสำคัญของการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกของทีมชาติไทย โดยทางสมาคมฯ มีการวางแผนเตรียมทีมอย่างเข้มข้น ทางมาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย จะประกาศรายชื่อนักเตะในวันที่ 26 สิงหาคมนี้ หลังจากที่ได้เดินทางดูฟอร์มของนักเตะในช่วงเปิดฤดูกาลไทยลีก ที่จะเปิดฉากสุดสัปดาห์นี้ด้วย
มาดามแป้ง กล่าวต่อว่า ปีนี้ความพิเศษของการแข่งขันคิงส์คัพ คือจากที่ปกติไม่มีเงินรางวัล แต่เราเห็นความสำคัญของการแข่งขัน จึงได้มีการเพิ่มเงินรางวัลขึ้นมา ทีมแชมป์ 2 ล้านบาท รองแชมป์1 ล้านบาท รวมถึงจัดให้มีวีเออาร์ทุกนัด และใช้ผู้ตัดสินชาวต่างชาติทำหน้าที่
“เชื่อว่ากองเชียร์ชาวกาญจนบุรีจะเข้ามาให้กำลังใจกันแบบเต็มขอบสนามและเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยแสดงฝีเท้าออกมาอย่างเต็มที่ในทุกๆ นัด และหวังว่าทีมชาติไทยจะสามารถป้องกันแชมป์คิงส์คัพเอาไว้ได้อีกสมัยหนึ่ง” มาดามแป้ง กล่าวปิดท้าย
นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการประกาศข่าวดีว่าแฟนบอลที่จะเดินทางมาเชียร์ที่กาญจนบุรี จะสามารถใช้เส้นทางมอร์เตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร จากปกติที่ใช้ได้เฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ แต่ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” จะเปิดให้บริการตลอดช่วงแข่งขัน วันที่ 1-10 กันยายน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแฟนบอลที่จะเดินทางมาที่สนาม
ทั้งนี้สำหรับบัตรเข้าชมการแข่งขัน เปิดจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24-26 สิงหาคม หรือจนกว่าบัตรจะหมด ผ่านแอพลิเคชั่น The Concert และเปิดจำหน่ายแบบทั่วไป ที่สำนักงานอบจ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม ราคาบัตร 200-400 บาท