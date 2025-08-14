ไทยลีกเปิดฉากศุกร์นี้! ราชบุรี รับมือน้องใหม่ พลังกาญจน์ AIS PLAY ยิงสดทุกคู่
ศึกฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน6 ลีก1 (ไทยลีก 1) ฤดูกาล 2025/26 เตรียมเปิดฉากขึ้นสุดสัปดาห์นี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม “ราชันมังกร” ราชบุรี เอฟซี เปิดรังราชบุรี สเตเดียม รับการมาเยือนของ “ม้าเหล็ก” พลังกาญจน์ เอฟซี ทีมน้องใหม่ ในเวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY SPORT FOOTBALL 1
สำหรับทีมราชบุรี ฤดูกาลก่อนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะในเลก2 ทำสถิติไม่แพ้ใคร 8 นัด จนสามารถทะยานมาจบอันดับที่ 4 ได้อย่างยอดเยี่ยม ได้ตั๋วไปเล่นฟุตบอลถ้วยเอเชีย เป็นครั้งที่ 2 ในประวัติศาสตร์สโมสร นักเตะตัวหลักยังอยู่กันพร้อม โจนาธาน เข็มดี, จักรพันธ์ แก้วพรม อีกทั้งได้ตัว อิคซาน ฟานดี้ จากบีจี ปทุม มาเสริมคมด้วย
ด้าน “ม้าเหล็ก” พลังกาญจน์ เอฟซี น้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาจากไทยลีก 2 เสริมทัพได้อย่างฮือฮาด้วยการคว้าตัว แอนดรอส ทาวน์เซนด์ อดีตปีกทีมชาติอังกฤษและท็อตแนม ฮอตสเปอร์ มาร่วมทีม แถมด้วยการตั้งเป้าจบท็อป 5 ของตาราง ไม่ลุ้นหนีตกชั้นแบบทีมน้องใหม่ทีมอื่นๆ
ส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆ และช่องถ่ายทอดสด มีดังนี้
วันศุกร์ 15 สิงหาคม
19:00 น. ราชบุรี เอฟซี พบ พลังกาญจน์ เอฟซี : PLAY SPORT FOOTBALL 1
วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม
18:00 น. พีที ประจวบ เอฟซี พบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด : PLAY SPORT FOOTBALL 2
18:30 น. นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี พบ ชลบุรี เอฟซี : PLAY SPORT FOOTBALL 3
19:00 น. ลำพูน วอริเออร์ พบ บุรีรัมย์ เอฟซี : PLAY SPORT FOOTBALL 1
19:30 น. เมืองทอง ยูไนเต็ด พบ สุโขทัย เอฟซี : PLAY SPORT FOOTBALL 4
วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม
18:00 น. อุทัยธานี เอฟซี พบ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด : PLAY SPORT FOOTBALL 2
18:30 น. การท่าเรือ พบ อยุธยา ยูไนเต็ด : PLAY SPORT FOOTBALL 3
19:00 น. ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พบ ระยอง เอฟซี : PLAY SPORT FOOTBALL 1
สามารถรับชมฟุตบอลไทยลีกฟรีทุกเครือข่าย ที่ AIS PLAY ทั้งมือถือ, แท็บเล็ต, ทีวี และ AIS PLAYBOX