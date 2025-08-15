ฟุตบอลในประเทศ

100 ผู้ตัดสินอบรมโครงการ FIFA MA MEN REFEREES COURSE 2025 เตรียมพร้อมไทยลีก

100 ผู้ตัดสินอบรมโครงการ FIFA MA MEN REFEREES COURSE 2025 เตรียมพร้อมไทยลีก

ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการอบรม FIFA MA MEN REFEREES COURSE ซึ่งเป็นคอร์สสำหรับการเตรียมความพร้อม ก่อนการแข่งขัน ฟุตบอล ไทยลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2567

การอบรมในครั้งนี้นำโดย วิทยากรสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) และสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) ประกอบด้วย ซุบคิดดิน บิน โมฮัมหมัด ซัลเลห์, โมฮัมหมัด โรซาลี บิน ยาคอบ และผู้ตัดสินไทยลีก 1 และ ไทยลีก 2 ที่ผ่านการรับรอง VAR License จำนวน 100 คน และผู้ประเมินผู้ตัดสิน จำนวน 29 คน

สำหรับการอบรมครั้งนี้ เน้นในเรื่องของการทบทวนความรู้ และทำความเข้าใจกับกฏกติกา Laws of the Games ที่จะใช้ในฤดูกาล 2025/26 ซึ่งมีกฏที่เปลี่ยนแปลง

1. กติกา Laws of the Games 2025/26 ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ADVERTISMENT

– กติกาเกี่ยวแนวทางเฉพาะกัปตันทีม (ใช้ในระดับรากหญ้าเท่านั้น)
– กติกาเกี่ยวการ Dropped ball
– กติกาเกี่ยวกับการสัมผัสลูกบอลที่กำลังจะออกจากการเล่น
– กติกาเกี่ยวกับการสัมผัสลูกบอลครั้งที่สองโดยไม่ตั้งใจจากการเตะลูกโทษ
– กติกาเกี่ยวกับการล้ำหน้าเมื่อผู้รักษาประตูขว้างลูกบอล
– กติกาเกี่ยวกับผู้รักษาประตูถือลูกบอลนานเกินไป หากผู้รักษาประตูครอบครองบอลด้วยมือหรือแขนนานกว่าแปดวินาที ผู้ตัดสินจะให้เตะมุม (แทนการเตะฟรีคิกโทษโดยอ้อม) ในสนามที่ใกล้กับตำแหน่งของผู้รักษาประตูมากที่สุดเมื่อถูกลงโทษ จะไม่มีการลงโทษทางวินัย เว้นแต่ผู้รักษาประตูจะกระทำผิดซ้ำหลายครั้ง เพื่อช่วยผู้รักษาประตู ผู้ตัดสินจะส่งสัญญาณในช่วงห้าวินาทีสุดท้ายด้วยการยกมือขึ้น

2. ทบทวนหลักการพิจารณาเกี่ยวกับ

– การแย่งชิง
– การกระทำผิดทางยุทธวิธี
– การเล่นลูกบอลด้วยมือ
– ล้ำหน้า
– เหตุการณ์ในเขตโทษ
– การบริหารจัดการ
– VAR

3. ฝึกภาคสนาม

– ตำแหน่งและการเคลื่อนที่
– การอ่านเกมและคาดการณ์ล่วงหน้า
– การทำงานเป็นทีม
– การจำลองสถานการณ์แข่งขันจริง
– การดูจอเหตุการณ์ เพื่อแก้ไขและแนะนำผู้ตัดสิน
– การบริหารจัดการในสนาม
– ตำแหน่ง การเคลื่อนที่ และ การอ่านเกม

ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมฯ จะจัดกิจกรรมอบรมต่อไป สำหรับผู้ตัดสินไทยลีก 3 โซนภาคเหนือ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2568

 