100 ผู้ตัดสินอบรมโครงการ FIFA MA MEN REFEREES COURSE 2025 เตรียมพร้อมไทยลีก
ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการอบรม FIFA MA MEN REFEREES COURSE ซึ่งเป็นคอร์สสำหรับการเตรียมความพร้อม ก่อนการแข่งขัน ฟุตบอล ไทยลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2567
การอบรมในครั้งนี้นำโดย วิทยากรสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) และสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) ประกอบด้วย ซุบคิดดิน บิน โมฮัมหมัด ซัลเลห์, โมฮัมหมัด โรซาลี บิน ยาคอบ และผู้ตัดสินไทยลีก 1 และ ไทยลีก 2 ที่ผ่านการรับรอง VAR License จำนวน 100 คน และผู้ประเมินผู้ตัดสิน จำนวน 29 คน
สำหรับการอบรมครั้งนี้ เน้นในเรื่องของการทบทวนความรู้ และทำความเข้าใจกับกฏกติกา Laws of the Games ที่จะใช้ในฤดูกาล 2025/26 ซึ่งมีกฏที่เปลี่ยนแปลง
1. กติกา Laws of the Games 2025/26 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
– กติกาเกี่ยวแนวทางเฉพาะกัปตันทีม (ใช้ในระดับรากหญ้าเท่านั้น)
– กติกาเกี่ยวการ Dropped ball
– กติกาเกี่ยวกับการสัมผัสลูกบอลที่กำลังจะออกจากการเล่น
– กติกาเกี่ยวกับการสัมผัสลูกบอลครั้งที่สองโดยไม่ตั้งใจจากการเตะลูกโทษ
– กติกาเกี่ยวกับการล้ำหน้าเมื่อผู้รักษาประตูขว้างลูกบอล
– กติกาเกี่ยวกับผู้รักษาประตูถือลูกบอลนานเกินไป หากผู้รักษาประตูครอบครองบอลด้วยมือหรือแขนนานกว่าแปดวินาที ผู้ตัดสินจะให้เตะมุม (แทนการเตะฟรีคิกโทษโดยอ้อม) ในสนามที่ใกล้กับตำแหน่งของผู้รักษาประตูมากที่สุดเมื่อถูกลงโทษ จะไม่มีการลงโทษทางวินัย เว้นแต่ผู้รักษาประตูจะกระทำผิดซ้ำหลายครั้ง เพื่อช่วยผู้รักษาประตู ผู้ตัดสินจะส่งสัญญาณในช่วงห้าวินาทีสุดท้ายด้วยการยกมือขึ้น
2. ทบทวนหลักการพิจารณาเกี่ยวกับ
– การแย่งชิง
– การกระทำผิดทางยุทธวิธี
– การเล่นลูกบอลด้วยมือ
– ล้ำหน้า
– เหตุการณ์ในเขตโทษ
– การบริหารจัดการ
– VAR
3. ฝึกภาคสนาม
– ตำแหน่งและการเคลื่อนที่
– การอ่านเกมและคาดการณ์ล่วงหน้า
– การทำงานเป็นทีม
– การจำลองสถานการณ์แข่งขันจริง
– การดูจอเหตุการณ์ เพื่อแก้ไขและแนะนำผู้ตัดสิน
– การบริหารจัดการในสนาม
– ตำแหน่ง การเคลื่อนที่ และ การอ่านเกม
ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมฯ จะจัดกิจกรรมอบรมต่อไป สำหรับผู้ตัดสินไทยลีก 3 โซนภาคเหนือ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2568