เปิดเงื่อนไข 4 ข้อ ขอเลื่อนโปรแกรมไทยลีก เวลาพักไม่ถึง 72ชม.-ติดจัดงาน
หลังจากที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก ฤดูกาลที่ผ่านมา มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในเรื่องของการขอเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันต่างๆ จนทำให้การแข่งขันภาพรวมมีความเสียหายเกิดขึ้นนั้น
ล่าสุดทางคณะกรรมการบริหารฟุตบอลลีกอาชีพ มีมติเรื่อง “หลักเกณฑ์การเลื่อนโปรแกรม” โดยกำหนด 4 หัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้
1. สโมสรสามารถยื่นคำร้องขอเลื่อนการแข่งขันได้ หากมีระยะห่างของการแข่งขัน (นับจากเวลาเริ่มการแข่งขัน) ระหว่างนัดทั้งในและนอกประเทศน้อยกว่า 72 ชั่วโมง (3 วัน) ตามแนวทางของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
2. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย สโมสรสามารถยื่นคำร้องขอเลื่อนการแข่งขันได้ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ, คำสั่งจากหน่วยงานรัฐ
3. กรณีสนามเหย้าติดภารกิจอื่น หรือใช้จัดกิจกรรมอื่น
โดยสโมสรสามารถขอสลับสิทธิ์การแข่งขันเหย้า-เยือน กับคู่แข่งขันได้เฉพาะในเลกแรก โดยได้รับความยินยอมจากสโมสรคู่แข่งขัน ในกรณีการสลับสิทธิ์การแข่งขันเหย้า-เยือน ต้องไม่ทำให้สโมสรใดเป็นทีมเหย้าหรือทีมเยือนติดต่อกันเกิน 3 นัด และหากสโมสรคู่แข่งขันไม่ยินยอม จะต้องจัดหาสนามสำรองเพื่อใช้ทำการแข่งขัน ซึ่งในกรณีนี้ ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการแข่งขัน
4. กรณีอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารฟุตบอลลีกอาชีพ
สโมสรจะต้องยื่นคำร้องพร้อมเหตุผลและหลักฐานประกอบต่อสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันแข่งขัน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารฟุตบอลลีกอาชีพ ได้พิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์
สำหรับคณะกรรมการมีทั้งหมด 9 ท่าน คือ นางนวลพรรณ ล่ำซำ (ประธาน) ธนญ ตันติสุนทร, ปรัธนา ลีลพนัง ผู้แทนจากเอไอเอส และผู้แทนสโมสร 6 ทีม ได้แก่ ชลบุรี, ระยอง, บางกอก, แพร่ ยูไนเต็ด, กำแพงเพชร, เมืองตรัง ยูไนเต็ด