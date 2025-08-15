บีจี ดวล โปฮัง แบ่งสาย ACL2 ราชบุรีดวลกัมบะ-แข้งเทพงานเบา
สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ทู 2025/26 รอบแบ่งกลุ่ม ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
ผลปรากฎว่า “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด รองแชมป์ไทยลีก ที่พลาดท่าในรอบเพลย์ออฟ ของเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท ถูกจับให้อยู่ในกลุ่มจี ร่วมกับ สลังงอร์ จากมาเลเซีย, ไลออน ซิตี้ เซลเลอร์ จากสิงคโปร์ และเปอร์ซิบ บันดุง จากอินโดนีเซีย
ด้าน “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด เจองานหนักเมื่อถูกจับไปอยู่ในกลุ่มเอช ร่วมกับ โปฮัง สตีลเลอร์ ยอดทีมจากเกาหลีใต้, คาย่า จากฟิลิปปินส์ และแทมปิเนส โรเวอร์ส จากสิงคโปร์
ส่วน “ราชันมังกร” ราชบุรี เอฟซี อีกหนึ่งทีมตัวแทนจากไทย ถูกจับให้อยู่ในกลุ่มเอฟ ร่วมกับ กัมบะ โอซาก้า ทีมดังจากเจลีก ญี่ปุ่น, นัม ดินห์ แชมป์จากลีกเวียดนาม และอีสเทิร์น เอฟซี จากฮ่องกง
ขณะที่กลุ่มอี ที่ไม่มีตัวแทนจากไทยอยู่ด้วย ประกอบด้วย ปักกิ่ง เอฟซี (จีน), แมคอาเธอร์ เอฟซี (ออสเตรเลีย) ไท๋ โป เอฟซี (ฮ่องกง) และกง อัน ฮานอย (เวียดนาม)