ทาวน์เซนด์ เดบิวต์ไทยลีก! ราชบุรี 10 คนตีเจ๊า พลังกาญจน์ 1-1 เปิดซีซั่นไทยลีก
“ราชันมังกร” ราชบุรี เอฟซี ที่เหลือผู้เล่น 10 คน เปิดรังฮึดไล่ตีเสมอ “ม้าเหล็ก” พลังกาญจน์ เอฟซี ทีมน้องใหม่ไฟแรง ด้วยสกอร์ 1-1 ในการแข่งขันฟุตบอล BYD SEALION 6 ลีกหนึ่ง (ไทยลีก 1) นัดเปิดฤดูกาลใหม่ 2025/26 ที่ราชบุรี สเตเดียม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
เกมนี้ ราชบุรี เอฟซี ภายใต้การคุมทีมของ “โค้ชโย่ง” โค้ชโย่ง” วรวุฒิ ศรีมะฆะ จัดผู้เล่นนำทัพโดย จักรพันธ์ แก้วพรม กัปตันทีมจอมเก๋าวัย 37 ปี ทำเกมแดนกลางร่วมกับ ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร และเปโดร ทาน่า มิดฟิลด์ชาวสแปนิช
ขณะที่ทีมเยือน พลังกาญจน์ เอฟซี ของ “โค้ชโอ่ง” ดุสิต เฉลิมแสน ส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามนำโดย กิตติพงษ์ ภูแถวเชือก นายด่านกัปตันทีมวัย 35 ปี พร้อมด้วย พีระพัฒน์ โน๊ตชัยยา และอาบูบาการ์ กามาร่า กองหน้าอดีตดาวเตะทีมฟูแล่ม ในพรีเมียร์ลีก
เกมครึ่งแรกนาทีที่ 18 เป็นทีมเยือน พลังกาญจน์ เอฟซี บุกพังประตูขึ้นนำ 1-0 และเป็นประตูแรกของฤดูกาลนี้จากจังหวะที่ อาบูบาการ์ กามาร่า ยิงช็อตแรกไปติดเซฟ กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล บอลไปเข้าทาง โมฮาเหม็ด มาร่า ตามซ้ำดาบสองเข้าไปเป็นประตูแรกของทีมในลีกสูงสุดอีกด้วย
นาทีที่ 44 เจ้าถิ่นราชบุรี เอฟซี ต้องเหลือผู้เล่น 10 คนหลังจากที่ผู้ตัดสินไปเช็กวีเออาร์จังหวะที่ ออตต์มัน ดาดูน ไปเหวี่ยงแขนใส่ใบหน้าของ ดิเอโก้ บาร์ดังกา ก่อนควักใบแดงไล่ ออตต์มัน ดาดูน และเป็นใบแดงแรกของฤดูกาลนี้ ก่อนหมดครึ่งแรก พลังกาญจน์ เอฟซี ขึ้นนำ ราชบุรี เอฟซี 1-0
เข้าสู่เกมในครึ่งหลัง พลังกาญจน์ เอฟซี ปรับทัพส่งผู้เล่นสำรองลงสนามด้วยการส่ง แอนดรอส ทาวน์เซนด์ อดีตดาวเตะท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ในพรีเมียร์ลีก ลงมาเล่นแทน ธนาสิทธิ์ ศิริผลา ซึ่งเป็นการลงสนามนัดแรกในศึกไทยลีกของอดีตนักเตะดรีกรีทีมชาติอังกฤษรายนี้ด้วย
แต่นาทีที่ 57 ราชบุรี เอฟซี ที่ผู้เล่นน้อยกว่าเร่งเครื่องฮึดไล่ยิงประตูตีเสมอได้สำเร็จ 1-1 จากจังหวะที่ตัวสำรอง สุพรปี นะกาตาโพธิ์ โยนบอลเข้าไปให้ กาเบรียล มูตอมโบ โขกบอลเปลี่ยนทางเบียดเสาแรกเข้าไปตุงตาข่าย
ช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมเปิดเกมบุกแลกใส่กันอย่างสุดเดือดด้วยสปีดบอลที่รวดเร็วจากการเพิ่มโควต้านักเตะต่างชาติลงสนาม 5+2 แต่จังหวะจบสกอร์ยังไม่เฉียบขาดด้วยกันสองทีม ทำให้หมดเวลา ราชบุรี เอฟซี เสมอกับ พลังกาญจน์ เอฟซี ไปด้วยสกอร์ 1-1 แบ่งกันไปทีมละแต้ม
ด้านผลการแข่งขันฟุตบอล BYD SEAL 5 ลีกสอง (ไทยลีก 2) นัดเปิดฤดูกาล 2025/26 ในวันเดียวกัน โปลิศ เทโร เอฟซี เฉือนชนะ จันทบุรี เอฟซี 1-0