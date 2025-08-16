ทาวน์เซนด์ ชี้ไทยลีกมีมาตรฐานดี เซอร์ไพรส์แฟนบอลทีมเยือนตามมาเชียร์เพียบ
ควันหลงหลังศึกฟุตบอลบีวายดี ซีไลออน6 ลีกหนึ่ง (ไทยลีก1) นัดเปิดฤดูกาลที่ “ราชันมังกร” ราชบุรี เอฟซี เปิดบ้านเสมอกับน้องใหม่ “ม้าเหล็ก” พลังกาญจน์ เอฟซี ไป 1-1 นั้น ในเกมดังกล่าว แอนดรอส ทาวน์เซนด์ อดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษ และในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ได้ลงประเดิมสนามในไทยลีกช่วงครึ่งหลัง ด้วย
ทาวน์เซนด์ กล่าวว่า เกมนี้เป็นเกมที่ดีหลังจากไม่ได้ลงเล่นมานาน ได้เล่นในช่วง 45 นาทีถือว่าโอเคเลย ทีมของเราทำได้ดีกว่าในครึ่งแรก และคู่แข่งก็เหลือ 10 คน มันน่าเสียดายที่ไม่สามารถเก็บ 3 คะแนนได้ แต่ทุกคนก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาคะแนนไปฝากแฟนบอล และหวังว่านัดหน้าจะเก็บ 3 แต้มได้
เมื่อถามถึงความแตกต่างของพรีเมียร์ลีกกับไทยลีกนั้น ทาวน์เซนด์ กล่าวว่า มีเรื่องของอากาศที่ค่อนข้างร้อนชื้น และจังหวะเกมที่ช้ากว่า แต่โดยรวมมีมาตรฐานที่ดี นักเตะหลายคนเคยเล่นในพรีเมียร์ลีกหรือลีกยุโรปมาก่อน ทำให้คุณภาพมันดีในระดับหนึ่ง อย่างราชบุรีเองก็ทำได้ดี เชื่อว่าจะเป็นฤดูกาลที่น่าตื่นเต้นสำหรับตัวเอง
ทาวน์เซนด์ ปิดท้ายว่า สิ่งที่เซอร์ไพรส์คือแฟนบอลมาเยอะมากแม้จะเป็นเกมเยือน ทำให้ความรู้สึกเหมือนพรีเมียร์ลีก และแปลกใจที่นักเตะเดินมาขอบคุณกองเชียร์ทีมเยือนด้วย