เปิดแฟนชม ช้างศึก ซ้อมช่วงคิงส์คัพฟรี! เล็งพานักเตะเช็กอินที่เที่ยวกาญจนบุรี
ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์คัพ” ครั้งที่ 51 ที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) จะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน ซึ่งได้มีการจับสลากประกบคู่ในรอบรองชนะเลิศออกมาแล้ว โดย “ช้างศึก” ทีมฟุตบอลทีมชาติไทย อันดับ 102 ของโลก จะพบกับ ฟิจิ ทีมอันดับ 150 ของโลก และ อิรัก ทีมอันดับ 58 ของโลก จะพบกับ ฮ่องกง ทีมอันดับ 147 ของโลก ในวันที่ 4 กันยายนนี้
นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายกอบจ.กาญจนบุรี กล่าวว่า ในคิงส์คัพครั้งนี้ยืนยันว่านักเตะของทั้ง 4 ทีมจะได้พักในจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมด แต่คงเปิดเผยไม่ได้ว่าพักโรงแรมไหนบ้าง ส่วนสนามซ้อมมีจัดไว้ 4 สนาม คือ สนามกีฬาสมเด็จพระญาณสังวร หรือ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี, สนามซ้อมภายในกองพลทหารราบที่ 9 (สนาม พล.ร.9), สนามองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย และ สนามเทศบาลท่าม่วง โดยทีมชาติไทย จะซ้อมที่ สนามซ้อม อบต.เขาน้อย
ผู้สื่อข่าวถามว่าในการซ้อมของทีมชาติไทย จะเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้เข้าชมหรือไม่นั้น นพ.ประวัติ กล่าวว่า จากที่พูดคุยกันไม่มีการห้ามประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชมการฝึกซ้อมได้ ซึ่งนอกจากประชาชนจะได้ดูทีมชาติไทยแบบใกล้ชิดยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอีกด้วย เพราะนักบอลทีมชาติไทยเป็นเหมือนฮีโร่ เป็นไอดอล รวมถึงในจังหวัดก็มีทีมพลังกาญจน์ เอฟซี ที่รองรับนักเตะอาชีพ การได้เห็นทีมชาติแบบใกล้ชิดจะเป็นแรงขับให้เด็กๆ มีฝันในเส้นทางลูกหนัง
นพ.ประวัติ กล่าวอีกว่า สำหรับงบประมาณในการจัดครั้งนี้อยู่ที่ราวๆ 40 ล้านบาท ถ้ามองในตัวเงินที่จะได้กลับมาจากการขายบัตรหรือสปอนเซอร์มันอาจจะไม่คุ้ม แต่ถ้ามองภาพรวมทั้งหมดของจังหวัดมันคุ้มแน่นอน ทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน, การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด ซึ่งกำลังวางแผนว่าถ้ามีเวลาอยากพานักเตะไปเที่ยว เช็คอินในกาญจนบุรี เพื่อไม่ให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้เสียเปล่า ให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน
นายกอบจ.กาญจนบุรี กล่าวปิดท้ายว่า ในส่วนการท่องเที่ยวของจังหวัด มีการร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี จัดแคมเปญ “ลดทั้งกาญจน์” ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม จนถึง 30 กันยายน ขอให้ผู้ประกอบการร่วมลดราคาของต่างๆ สูงสุดถึง 80 เปอร์เซ็นต์ กระตุ้นการท่องเที่ยวไปในตัว
นพ.ประวัติ กล่าวปิดท้ายว่า ในส่วนของตั๋วเข้าชม จะพยายามทำทุกอย่างให้ไม่มีการขายตั๋วเกินราคา เช่นการบันทึกชื่อผู้ซื้อและเข้าชมต้องเป็นคนเดียวกัน หรือจำกัดการซื้อ ส่วนการควบคุม แฟนบอลเรื่องจุดพลุ แฟลร์ นั้น จะจำกัดทางเข้า ตรวจตั้งแต่ชั้นนอก เชื่อว่าไม่เล็ดรอดเข้ามาได้ นอกจากนี้ยังมองว่าสนามรองรับแฟนบอลไม่พอแน่ๆ ฉะนั้นจะมีการติดจอยักษ์รับรองแฟนบอลที่เข้าสนามไม่ได้แทน