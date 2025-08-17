แฟนบอลประจวบ ขับรถกลับหลังชมไทยลีก เฉี่ยวชนรถพ่วง ดับ 1 เจ็บ 5 ราย
เกิดข่าวเศร้าในวงการฟุตบอลไทย จากเหตุการณ์ที่แฟนบอลสโมสรพีที ประจวบ เอฟซี ซึ่งกำลังขับรถเดินทางกลับจากสนามสามอ่าว สเตเดียม จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังไปชมเกมพบ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 2025/26 นัดเปิดสนาม เมื่อคืนวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ก่อนเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนรถพ่วงบรรทุกทุเรียน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บรวม 5 ราย
ทางสโมสรพีที ประจวบ เอฟซี ออกแถลงการณ์ว่า ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งมีแฟนบอลของเราประสบเหตุระหว่างเดินทางกลับจากการชมเกมการแข่งขัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
สโมสรขอร่วมไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต และขอส่งกำลังใจให้ครอบครัว ญาติ และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกท่าน ขอให้ฟื้นตัวโดยเร็ว และขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปได้ ครอบครัว “ต่อพิฆาต” จะอยู่เคียงข้างกันเสมอ
ขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจระบุว่า ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับแฟนบอลสโมสรพีที ประจวบ เอฟซี เมื่อคืนที่ผ่านมา เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางกลับจากการชมเกมการแข่งขัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
สมาคมฯ ขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก และขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัว ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากเช่นนี้ไปได้ และขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกท่านหายดีโดยเร็ว