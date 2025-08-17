การท่าเรือคว้า ฮิวโก้ บุดสิงห์คำ ดีกรีอดีต ยช.ทีมชาติฝรั่งเศส เสริมแบ๊กซ้าย
การท่าเรือ เอฟซี ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ยืนยันคว้าตัว ฮิวโก้ บุดสิงห์คำ แบ๊กซ้ายสัญชาติไทย-ฝรั่งเศส มาร่วมทัพอย่างเป็นทางการ สู้ศึกฤดูกาล 2025/26 พร้อมเตรียมส่งชื่อขึ้นทะเบียน ลุยศึกไทยลีก ตั้งแต่นัดที่ 2 เป็นต้นไป
แบ๊กซ้ายวัย 22 ปี เพิ่งประเดิมสนาม ในลีกเอิง ลีกสูงสุดของประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี 2024 กับสโมสรน็องต์ ก่อนตัดสินใจย้ายมาค้าแข้งในแผ่นดินเกิดของคุณพ่อ โดยถือเป็นนักเตะใหม่รายสุดท้ายของ สิงห์เจ้าท่า และจะลงเล่นในฐานะโควต้านักเตะไทย เนื่องจากถือ 2 สัญชาติทั้งไทยและฝรั่งเศส
สำหรับ ฮิวโก้ บุดสิงห์คำ มีคุณพ่อเป็นลูกครึ่งไทย-ลาว และคุณแม่เป็นคนฝรั่งเศส นอกจากเคยเดบิวต์ในศึกลีกเอิง ฝรั่งเศส เมื่อปี 2024 แล้ว ยังมีดีกรีเคยติดทีมชาติฝรั่งเศสทั้งรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (กัปตันทีม) และรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชุดเดียวกับ ฮันนิบาล เมจบรี้ อดีตดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ด้วย